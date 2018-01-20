Fitch Türkiye'nin notunu açıkladı

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB' seviyesinde teyit etti, not görünümünün 'durağan' olduğunu duyurdu.
20 Ocak 2018 Cumartesi 00:37
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 00:37
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