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Fitch Türkiye'nin notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB' seviyesinde teyit etti, not görünümünün 'durağan' olduğunu duyurdu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 00:37
Fitch Türkiye'nin notunu açıkladı

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 00:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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