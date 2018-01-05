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Fitch: Türkiye 5 yılda yüzde 4,8 büyüyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin gelecek beş yılda ortalama yüzde 4,8 büyümesini beklediğini açıkladı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:13
Fitch: Türkiye 5 yılda yüzde 4,8 büyüyecek

EN HIZLILAR SIRALANDI 

Fitch Ratings, “Yatırım ve Demografi, Yükselen Piyasaların Potansiyel Büyümesi için Belirleyici” başlıklı raporunda, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 10 yükselen piyasa ekonomisine yönelik potansiyel büyüme beklentilerine yer verdi.

Yatırım oranları ile demografik faktörlerin Hindistan’ı en büyük 10 yükselen piyasa ekonomisi arasında öne çıkardığı belirtilen raporda, ülkenin gelecek beş yılda ortalama yüzde 6,7 ile en yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

YATIRIMLAR SÜRMELİ

Çin ve Endonezya’nın yıllık ortalama 5,5 potansiyel büyüme oranıyla Hindistan’ı takip edeceği öngörüsünde bulunan Fitch analistleri, üçüncü sırada yer alan Türkiye’nin gelecek 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyüyeceği tahminine yer verdi. Raporda, Türkiye’nin potansiyel büyüme performansını yakalayabilmesinin, yüksek yatırım oranlarının sürmesine bağlı olduğuna işaret edilirken, sermaye akışlarında yaşanabilecek uzun süreli bir yavaşlamanın da yatırımlar açısından kırılganlık yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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