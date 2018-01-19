Fitch Ratings'den Türkiye kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul ofisini kapatma ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ'yi tasfiye kararı aldığını açıkladı.



Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Karar, Fitch'in faaliyet gösterdiği her coğrafi bölgede optimum bir ofis ağı oluşturma ve yeterli düzeyde kaynak sağlama isteğini yansıtıyor. Fitch, Türkiye ve Türkiye pazarındaki derecelendirme kullanıcıları konusundaki güçlü kararlılığını sürdürüyor. Fitch'in Türkiye'deki işleri ve kapsamı değişmedi. Fitch mevcut Türk firmalarını ve işlemlerini halihazırda faaliyet gösteren ofis ağı üzerinden kapsamayı sürdürecek." ifadelerine yer verildi.