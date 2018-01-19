Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fitch Ratings'den Türkiye kararı

Türkiye ile ilgili verdiği tahminleri hiç tutmayan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul ofisini kapatma ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ'yi tasfiye kararı aldığını açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 14:40
Fitch Ratings'den Türkiye kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul ofisini kapatma ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ'yi tasfiye kararı aldığını açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Karar, Fitch'in faaliyet gösterdiği her coğrafi bölgede optimum bir ofis ağı oluşturma ve yeterli düzeyde kaynak sağlama isteğini yansıtıyor. Fitch, Türkiye ve Türkiye pazarındaki derecelendirme kullanıcıları konusundaki güçlü kararlılığını sürdürüyor. Fitch'in Türkiye'deki işleri ve kapsamı değişmedi. Fitch mevcut Türk firmalarını ve işlemlerini halihazırda faaliyet gösteren ofis ağı üzerinden kapsamayı sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:40
  1. Fitch Ratings
  • tuğrultuğrul52 dk önce
    Yürüüüüü hadi yallah dehhhh. Ancak gidersiniz, bakma arkaya ikileyin hadi, def olup cehenneme kadar yolunuz var...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
  1. İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek..
  2. Pendik'te bilim merkezi çocukları..
  3. Türkiye resti çekti, 'Değerlendirmeye..
  4. Uzun kuyruklar var… Gidiyorlar!
  5. Ümraniye’de iki heyecan birden yaşandı
  6. İran ayağa kalktı! Yok böyle karşılama
  7. Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
  8. Karneni getir buzda kay
  9. Otomobil otobüsün altına girdi! Çok..
  10. Dünyaca ünlü iki Profesör, Üsküdar’da..
  11. Perinçek sloganı söyledi,..
  12. Onu bile çaldılar… Bir saatte..
  13. Acil serviste dehşet anları! Sedyede..
  14. ABD'nin elinde bir tek o kaldı!..
  15. İşte Beşiktaş'ın yeni Gökhan Gönül'ü
  16. Fitch Ratings'den Türkiye kararı
  17. Flaş gelişme! Nijeryalı yıldız..
  18. Fikret Orman resti çekti
  19. KKTC'de hükümet istifa etti!
  20. Kötü haber geldi! 3 hafta yok
Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu