Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB+ ', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti. Fitch Ratings'in, Türkiye notuna ilişkin bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu.20 Ocak 2018 Cumartesi 08:25
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.
Fitch, 27 Ocak 2017'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan "BB+" seviyesine indirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'deki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.