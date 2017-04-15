Fitch Ratings: 'Evet' çıkarsa ekonomi canlanacak

Daha önce Türkiye lehine skandal kararlara imza atan uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings'ten, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi itiraf gibi açıklama geldi. Referandumdan "evet" sonucu çıkması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye en yüksek önceliği vereceğine inandığını belirten Gamble, "Türkiye'nin ekonomik reform süreci Erdoğan'ın mirasının temelini oluşturuyor." yorumunda bulundu

Fitch Ratings: 'Evet' çıkarsa ekonomi canlanacak
Eklenme: 15 Nisan 2017, 15:42

Kurumun internet sitesinde yayınlanan videoda, Fitch Ratings Rusya ve Türkiye Kıdemli Müdürü Paul Gamble, oylamanın Türk ekonomisine etkisi hakkında senaryonun olduğunu söyledi.

'EVET' ÇIKARSA EN YÜKSEK ÖNCELİK EKONOMİYE

Referandumdan "evet" sonucu çıkması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye en yüksek önceliği vereceğine inandığını belirten Gamble, "Türkiye'nin ekonomik reform süreci Erdoğan'ın mirasının temelini oluşturuyor." yorumunda bulundu.

Gamble, halk oylamasından "evet" sonucu çıkması durumunda, Türkiye'nin ekonomik gelişimiyle ilgili 2 senaryoyla karşılaşılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

EKONOMİ CANLANACAK

Birinci senaryo altında, genel seçimlerin 2019'a kadar yapılmayacağına işaret eden Gamble, böylece hükümetin Türk ekonomisinde yapısal reformları yerine getirmek için zamanının olacağına dikkati çekti.

Gamble, ikinci senaryo durumunda ise, hükümetin mali politikalara ve bilanço tablosuna odaklanarak ekonomiyi canlandırma yoluna başvurabileceğini dile getirdi.

 
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