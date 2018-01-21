Fitch, güçlü büyümeye vurgu yaptı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunun “BB+” seviyesinde teyit edildiği, not görünümünün de “durağan” olduğunu açıkladı. Türkiye’nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017’de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin “güçlü büyüme” yakaladığı vurgulandı.