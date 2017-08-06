Fıstık fiyatlarında yükseliş bekleniyor

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bölgede, sabah saatlerinde bahçelere giden işçiler, fıstık salkımlarını tek tek koparak ağaçların altına serdikleri çulların üzerinde topluyor.

Ağaç dallarına zarar vermemek için merdiven kullanan işçiler, topladıkları fıstıkları, çul yardımıyla römorklara yükleyip pazarın yolunu tutuyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Antep fıstığında genel olarak bu yıl rekoltenin düşük olmasını beklediklerini söyledi.

Nisan ve mayıs aylarında bölgede dolu yağışının etkili olduğunu belirten Çullu, "Bahar aylarında bölgede yağış vardı. Yaz aylarında sıcaklıklar arttı. Fıstık için yağışlar çok önemli, özellikle kök neminin iyi olması gerekiyor. Söz konusu kök nemini koruyan bölgelerde verim yüksek olacak. Şu anda baklavalık fıstık toplanılıyor. Fıstıkların içine baktığımızda dolululuk istenen seviyede. Bu da ağacın nemi iyi aldığının göstergesi. Ancak fıstık için genel olarak verimli bir yıl değil." ifadelerini kullandı.

FİYATLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da fıstık rekoltesinde her yıl çeşitli spekülasyonlar yapıldığı belirterek, bu yıl Şanlıurfa bölgesinde verimin geçen yıllara göre çok düşük olduğunu belirtti.

Bu yıl bölgede verimde yüzde 50 düşüş beklediklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Fıstıkta arz talep konusu çok önemli. Türkiye'de fıstık en çok Şanlıurfa ve Gaziantep bölgesinde yetiştiriliyor. Her tarafta verim az olursa bu da fiyatlara yansıyacak. Urfa şartlarında verim çok düşük. Geçen yıl kuraklık vardı, bu yıl da oldu. Üreticinin bunun için fıstık ağacını yılda birkaç kez sulaması gerekir. Fıstık ağacına su gerekmez diye yanlış bir algı var. Bu yanlış bir düşünce. İnanıyorum üretici bu sulamayı yapsa bu kadar verim kaybı olmaz. 'Kavlak' dediğimiz fıstık şu anda fiyatı 15 lirayı geçiyor. İşlenmiş fıstık ise 30-40 lira civarında. Fıstık içi ise 100 liraya yakın. Bu yıl fıstık üreticisini üzecek gibi görünüyor. Çünkü verim çok düşük görünüyor. Fıstık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 20-30 artış bekliyoruz. Fıstık üretilen bölgelerde bir sulama projesi başlatılırsa bunun önüne geçileceğine inanıyorum. İstiyoruz ki ne üretici ne de sanayicimiz zarar etsin."