Fıstık ezmesiyle hapisten inanılmaz kaçış!

Pazar günü gerçekleşen olayda mahkumlar yeni işe başlayan bir gardiyanın hapishaneyi iyi bilmemesindne faydalandı.

Fıstık ezmesiyle hücrelerin üzerinde yazan numaraları ve çıkış kapısının üzerinde yazan yazıyı kapatan mahkumlar, gardiyana seslenerek hücrelerine gitmek istediklerini söylediler.



Çıkış kapısının üzerindeki numarayı fıstık ezmesiyle örttükleri için çıkış kapısınıı hücrelerinin kapısı gibi gösterdiler. Böylece hücre diye kendilerini çıkış kapısından dışarı kolayca çıkardılar.

Yanlarıan aldıkları battaniye ve giydikleri tulumlarla dikenleri telleri yara almadan aşmayı başaran 12 mahkumdan 11'i kaçtıktan 12 saat sonra yakalandı. Eyalet dışına çıkan bir mahumsa Florida'da bulundu.

Kaçak mahkumların cinayete teşebbsü, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında hapse gidikleri açıklandı.

