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Fıstık ezmesiyle hapisten inanılmaz kaçış!

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir hapishaneden 12 mahkum fıstık ezmesi sayesinde kolayca kaçmayı başardı. İlginç olayda mahkumlar hapishaneye yeni bir gardiyan gelmesini fırsat bildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:49
Fıstık ezmesiyle hapisten inanılmaz kaçış!

Pazar günü gerçekleşen olayda mahkumlar yeni işe başlayan bir gardiyanın hapishaneyi iyi bilmemesindne faydalandı.

Fıstık ezmesiyle  hücrelerin üzerinde yazan numaraları ve çıkış kapısının üzerinde yazan yazıyı kapatan mahkumlar, gardiyana seslenerek hücrelerine gitmek istediklerini söylediler.

Çıkış kapısının üzerindeki numarayı fıstık ezmesiyle örttükleri için çıkış kapısınıı hücrelerinin kapısı gibi gösterdiler. Böylece hücre diye kendilerini çıkış kapısından dışarı kolayca çıkardılar.

Yanlarıan aldıkları battaniye ve giydikleri tulumlarla dikenleri telleri yara almadan aşmayı başaran 12 mahkumdan 11'i kaçtıktan 12 saat sonra yakalandı. Eyalet dışına çıkan bir mahumsa  Florida'da bulundu.  

Kaçak mahkumların cinayete teşebbsü, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında hapse gidikleri açıklandı.
 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:49
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