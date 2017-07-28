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Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış ve dolu nedeniyle Beyoğlu’ndaki bazı binaların çatısı uçarken, bazı binalardaki panjurlar da delik deşik oldu. Fırtına nedeniyle ise kökünden kopan ağaçlar araçların üzerine devrildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:17
Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve fırtınadan Beyoğlu ilçesinde birçok binanın çatısı uçtu. İlçenin birçok noktasında olumsuz etkilenen fırtına nedeniyle ağaçlar köklerinden koparak araçların üzerine devrildi. Bazı noktalarda ise dolu yağışı binaların panjurlarını delik deşik etti. Ali Kabuli Caddesi üzerinde fırtınadan uçan binanın çatısı karşısındaki okulun bahçesine düştü. Çatının düştüğü esnada bahçede kimsenin olmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Elektrik direkleri kopan sokaklarda ise bir cami lojmanını çatısı caminin minaresine takıldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:17
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu
  3. Çat
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