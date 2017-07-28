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Fırtınanın devirdiği tarihi çınar yerine dikildi

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına sebebiyle Çengelköy'de devrilen çınar ağacı eski yerine dikildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 20:47
Fırtınanın devirdiği tarihi çınar yerine dikildi

Çengelköy'deki İskele Meydanı'nda devrilen tarihi çınar ağacına, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından iş makineleri ve vinç yardımıyla müdahale edildi.

Daha sonra ağacın dalları budanarak ağırlığı azaltıldı. Ayrıca ağaç kökünün koptuğu toprak kısım genişletildi ve derinleştirildi.

Ardından mantar ve kök tedavisi yapılan tarihi çınar ağacı, buraya getirilen verimli toprağın ağacın genişletilen kök kısmına dökülmesinin ardından vinç yardımıyla eski yerine yeniden dikildi.

Çalışmaları güvenlik amaçlı çekilen şeridin ardından izleyen vatandaşlar bu anı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 20:47
  1. çengelköy çınar
  2. tarihi çınar ağacı
  • KAFKAS KARTALI CİHANGİR SELÇUK KAFKAS KARTALI CİHANGİR SELÇUK 18 dk önce
    Tarihe Şahitlikeden Çınarağacınınyerinetekrar dikilmesitarihevefanın çok güzel bir tezahürü.Geziprovakatörlerive işbirlikçileribunu anlamak istemez.Zatenkendileri de itiraf etmişti.Maksat Gezi ParkındaAğaç degil, CIA-M16-MOSSADişbirliğive talimatıilemeşruhukumetisokak arbedesi iledevirmek idi.
  • KAFKAS KARTALI CİHANGİR SELÇUK KAFKAS KARTALI CİHANGİR SELÇUK 18 dk önce
    Tarihe Şahitlikeden Çınarağacınınyerinetekrar dikilmesitarihevefanın çok güzel bir tezahürü.Geziprovakatörlerive işbirlikçileribunu anlamak istemez.Zatenkendileri de itiraf etmişti.Maksat Gezi ParkındaAğaç degil, CIA-M16-MOSSADişbirliğive talimatıilemeşruhukumetisokak arbedesi iledevirmek idi.
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