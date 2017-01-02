Fırtına sonrası Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş "Bir haftadır ciddi fırtına vardı. Sonrasındaki ilk avımız olan bugün, hamsi çok iyi durumda. Bu şekilde devam ederse iki gün içinde hamsi 5 liraya düşecektir"

Fırtına sonrası Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:54
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Karadeniz'de yaşanan fırtına sonrası balıkçıların yüzü, hamsiyle yeniden gülüyor.

Sabah saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda avladıkları hamsiyle Akçakoca Limanı'na yanaşıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de yaklaşık bir haftadır fırtına nedeniyle avlanılamadığını söyledi.

Bu nedenle hamsi fiyatının iki katına çıktığını belirten Karakaş, "Bir haftadır ciddi fırtına vardı. Sonrasındaki ilk avımız olan bugün, hamsi çok iyi durumda. Hamsi tekrardan bölgemizde çıkmaya başladı. Bu şekilde devam ederse iki gün içinde hamsi 5 liraya düşecektir." dedi.

Karakaş, ayrıca hava şartlarının iyi gitmesiyle bol miktarda balık avının sürmesini beklediklerini kaydetti.

Tezgahlarda barbun, çinekop ve mezgitin kilosu 25, hamsinin kilosu ise 10 liradan satılıyor.

 
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