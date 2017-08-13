Fırtına obüslerinin arkasındaki şirket

Bu konudaki ilginç örneğimiz tank! Samsung ağır endüstri ürünlerinin yanı sıra sahip olduğu askeri kanadında ağır silahlar da üretiyor.



Hatta bunlardan birisi hepimizin bildiği Kara Kuvvetlerimizin gözbebeklerinden Fırtınaobüsleri! T-155 Fırtına obüsü Samsung’un ürettiği K9 Thunder temelli üretiliyor.



Samsung Techwin ile yapılan lisans anlaşması gereği ilk sekiz T-155 Fırtına obüsü Güney Kore’de üretildi. Devamında 300’ün üzerindeki Fırtına obüsü ise Türkiye’de üretiliyor.



Raporlanan bilgilere göre T-155’in aktarılan teknolojisi ve satın alımının Türkiye’ye maliyeti 1 milyar dolar. TSK’nın 350 adet T-155 siparişi bulunuyor ve üretim hattından her yıl 24 obüs çıkıyor. Halihazırda ülkemizin 281 adet Fırtına obüsü aktif görevde.



Samsung’un ürettiği tank sınıfı askeri ürünlerden bir diğeri ise K10 ARV. Bu da yine bizimyakından tanıdığımız bir güç.



TSK envanterine Poyraz olarak geçen K10 esasen Fırtına obüslerinde kullanılan mühimmatları transfer edebilen bir “mobil mühimmat deposu”.



TSK’da modern “Seyit Onbaşı” olarak tanımlanan Poyraz, Samsung’un K10’unu temel alıyor ve Fırtına gibi Türkiye’de üretiliyor. (Habertürk)