Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fırtına obüslerinin arkasındaki şirket

Akıllı telefon arenasında Apple ile kıyasıya çarpışan Samsung’un ürettiği ürünler arasında bazı sıra dışı örnekler dikkat çekiyor.

13 Ağustos 2017 Pazar 12:37
Fırtına obüslerinin arkasındaki şirket

Bu konudaki ilginç örneğimiz tank! Samsung ağır endüstri ürünlerinin yanı sıra sahip olduğu askeri kanadında ağır silahlar da üretiyor.

Hatta bunlardan birisi hepimizin bildiği Kara Kuvvetlerimizin gözbebeklerinden Fırtınaobüsleri! T-155 Fırtına obüsü Samsung’un ürettiği K9 Thunder temelli üretiliyor.

Samsung Techwin ile yapılan lisans anlaşması gereği ilk sekiz T-155 Fırtına obüsü Güney Kore’de üretildi. Devamında 300’ün üzerindeki Fırtına obüsü ise Türkiye’de üretiliyor.

Raporlanan bilgilere göre T-155’in aktarılan teknolojisi ve satın alımının Türkiye’ye maliyeti 1 milyar dolar. TSK’nın 350 adet T-155 siparişi bulunuyor ve üretim hattından her yıl 24 obüs çıkıyor. Halihazırda ülkemizin 281 adet Fırtına obüsü aktif görevde.

Samsung’un ürettiği tank sınıfı askeri ürünlerden bir diğeri ise K10 ARV. Bu da yine bizimyakından tanıdığımız bir güç. 

TSK envanterine Poyraz olarak geçen K10 esasen Fırtına obüslerinde kullanılan mühimmatları transfer edebilen bir “mobil mühimmat deposu”.

TSK’da modern “Seyit Onbaşı” olarak tanımlanan Poyraz, Samsung’un K10’unu temel alıyor ve Fırtına gibi Türkiye’de üretiliyor. (Habertürk)

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:37
  1. Şirketler Haberleri
  2. Şirketler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Obama'dan ilk açıklama
    1. Obama'dan ilk açıklama
    2. Kahraman görmek isteyenler bu haberi..
    3. Külünk'ten FETÖ uyarısı: Özel..
    4. Beşiktaş istiyordu! Ertuğrul Sağlam aldı
    5. "İstanbul'un bekçileri" yarın akşam iş..
    6. Fenerbahçe'de Demirel depremi
    7. Kadıköy'de cuma namazına giden esnafa..
    8. Batman’da 16 kilogram esrar ele..
    9. Mesut Özil, Barcelona'ya gidiyor
    10. Okurlarımızın dikkatine! İtibar etmeyin
    11. Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Deyrizor,..
    12. Erdoğan: AK Parti'de 'metal..
    13. Başbakan Yıldırım temeli atacak!
    14. Türk olduğu için uçağa almadılar
    15. Fırtına obüslerinin arkasındaki şirket
    16. İzmir’de tacize uğrayan kadını döven..
    17. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu..
    18. Beşiktaş'a müjde! Alexander Milosevic..
    19. Bu dondurma erimiyor!
    20. Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde..
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!
    RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar
    RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek yayından kaldırılıyorlar
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...
    Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...