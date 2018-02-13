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Fırtına obüsleri PYD/PKK'ya bomba yağdırıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik insansız hava araçları ile belirlenen hedeflere obüslerle bomba yağdırıyor.

13 Şubat 2018 Salı 12:37
Fırtına obüsleri PYD/PKK'ya bomba yağdırıyor

Mehmetçik "Fırtına obüsleri"yle teröristlere bomba yağdırıyor TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor. Milli imkanlarla üretilen, TSK'nin vurucu gücü ve sınır güvenliğinin vazgeçilmezi "Fırtına obüsleri", dosta güven düşmana korku veriyor.Harekatın başından itibaren komandolar ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryaları, insansız hava araçları yardımıyla belirlenen terör hedeflerine bomba yağdırıyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:37
  1. fırtına obüsleri
  2. Zeytin Dalı harekatı

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