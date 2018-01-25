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Fırtına nedeniyle balık tezgahları boş kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle balıkçılar 2 gündür denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:36
Fırtına nedeniyle balık tezgahları boş kaldı

Bandırma Balık Hali'nde fırtına nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Gelen az miktarda balık ise tezgaha düşmeden satıldı. Bandırma Körfezi'nde iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle balıkçı motorları avlanmaya açılamayınca balıkçı tezgahları boş kaldı. Bandırma Balık Hali'nde balıkçılık yapan Cem Tecimen, yaşanan durumu İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Tecimen, "Halde tezgahlar boş ama biz yine de işimizin başındayız. Sabah olduğunda çayımızı demleyip, müşterilerimize yine aynı özenle hizmet veriyoruz. Fırtına nedeniyle tezgahlar boş. İDO seferleri bile iptal oldu. Her zaman söylediğimiz gibi soğuk havalar bize yarar ama fırtına olursa maalesef balıkçı tekneleri avlanamıyor ve balık da gelmiyor" dedi.

Bandırma Balık Hali'nde bu sabah hamsinin kilosu 15 TL'den, Gemlik yerli sardalyanın kilosu 10 TL'den, istavritin kilosu ise 15 TL'den satılıyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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