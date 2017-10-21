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Fırtına Malatya'da tersten esti

Süper Lig'de 6-1'lik Akhisarspor yenilgisinin ardından deprem yaşayan Trabzonspor, bir darbe de Yeni Malatyaspor deplasmanında aldı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 22:03
Fırtına Malatya'da tersten esti

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yendi. Maçın tek golünü Okay Yokuşlu kendi kalesine attı.

 Süper Lig'de kötü günler geçiren ve teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren Trabzonspor, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaştı.

12. dakikada ilk sarı kartını gören Jose Sosa, 31'de rakibine yaptığı hareket sonrası oyun dışında kaldı ve Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı. 45+2'de Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı golle Yeni Malatyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan ev sahibi ekipte 48'de Yalçın'ın kafası direkte patladı. 56. dakikada bu kez Trabzonspor'da Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşu direkten geri geldi. 70'de Burak Yılmaz'ın vuruşunda Ertaç köşeyi iyi kapattı ve gole izin vermedi.

90+2'de Yusuf Yazıcı gördüğü kırmızı kartla Trabzonspor'u sahada 9 kişi bıraktı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 11 yaparken, Trabzonspor ise 9 puanda kaldı.


Yeni Malatya stadı

HAKEMLER: Halil Umut Meler , Kerem Ersoy , İlker Takpak

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Yalçın , Perreira (Dk.73 Turgut ), Murat Yıldırım , Khalid , Barazite (Dk.66 Diallo ), Sadık , Adem (Dk.85 Dening) Cissokho , Chebake , Rahman

TRABZONSPOR: Onur - Sgros , Okay , Sosa , Olcay (Dk.69 Volkan ), Uğur Burak (Dk.78 Rodallega ), Onazı (Dk.59 Abdülkadir ), Mustafa , Perreira , Yusuf

GOLLER: Dk.45 Okay Yokuşlu (K.K.) (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Khalid, Rahman, Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor) Sosa, Uğur, Mustafa, Mas (Trabzonspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.31 Sosa (ikinci sarı) Dk.93 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 22:03
  1. Spor Toto Süper Lig
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Trabzonspor
  4. Rıza Çalımbay
  5. EVKUR YENİ MALATYASPOR

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