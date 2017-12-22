Fırtına hamsiyi 'uçurdu'

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılar heyecanla hazırlandıkları sezondan umduğunu bulamadı. Son günlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle balığa çıkılamaması tezgahtaki fiyat etiketlerine de yansıdı.

Tezgahlarda balık türleri yarı yarıya azalırken vatandaşların kışın en çok tercih ettiği hamsinin fiyatı 7 liradan 20 liraya, palamudun fiyatı ise 10 liradan 30 liraya kadar yükseldi.

Limanköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Numan Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 15 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini söyledi.

Denizdeki balık yokluğundan ve hava şartlarından birçok balıkçının denize açılamadığını belirten Sağlam, balıkçıların zor bir sezon geçirdiğini ifade etti.

Son bir haftadır da balıkçıların hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadıklarını bildiren Sağlam, ''Geçen yıl çok sert bir kış oldu ve balık havyarını geç attı. Bundan sonra da fiyatları artık düşmez, daha da artar. Denize açılan teknelerin bir çoğu boş dönüyor, yakalayan da 10 kasa tekir, 20 kasa mezgit topluyor koca günde. Bu balık kime yeter.'' diye konuştu.

Balığın bu sene büyüyemediğini anlatan Sağlam, ayrıca rüzgar nedeniyle balığın göç ettiğini vurguladı.

Balığın az olmasındaki en büyük etkeni rüzgar olarak değerlendiren Sağlam, şöyle devam etti:

''Balık fiyatları artık düşmez, buna imkan yok. Çünkü denizde balık yok ki vatandaş nasıl yesin. Denize koca gün ağ atıyoruz, 20 kasa balık geliyor. Bu kime yetecek? Balıkçılarda da büyük hatalar var. Balıkçı biraz merhametli olmalı. Balıkçı her tür balığı tutmamalı ve ölçülerine çok dikkat etmeli. Bu sene artık bitti diyebiliriz. Tüm umutlarımız seneye kaldı.''

"Balık Rusya, Romanya'ya göç etti"

Balıkçılardan Ozan Açıkgöz ise rüzgarların etkisiyle balığın Rusya ve Romanya'ya göç ettiğini söyleyerek, hamsi ve palamudun yok denilecek kadar azaldığını dile getirdi.

Geçen yıl ortalama 50 bin lira kazanırken, bu yıl 20 bin lira ile sezonu kapattıklarını dile getiren Açıkgöz, tekne, ağ bakımı derken ellerindeki tüm paranın tükendiğini belirtti.

Balık fiyatlarının düşmesinin imkansız olduğunu savunan Açıkgöz, ''Çünkü balık yok. Balık yavruyken, tonlarca tuttular, yem fabrikalarına gönderdiler. Balık büyüyemeden, havyar atamadan tuttular. Bunu bilinçsiz balıkçılar yaptı. Devletimiz avlanma sürelerini azaltsın. Büyük balıkçılar balığın Türkiye'ye girmesine müsaade etmiyor. Gelen balığı da hemen yakalıyor, balık üreyemiyor.'' ifadelerini kullandı.