Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fırtına çatıları uçurdu

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde fırtına ve ardından başlayan yağmur bazı binalarda zarara yol açtı. Bazı binaların çatıları ve bir caminin de minaresinin tepesi uçtu.

08 Ağustos 2017 Salı 22:11
Fırtına çatıları uçurdu

Manisa’nın Köprübaşı ilçe merkezinde etkili olan fırtına ve yağmur bazı binaların hasar görmesine neden oldu. İlçede etkili olan fırtına bazı çatıları uçururken merkezdeki bir caminin de minaresinin külahının yıkılmasına neden oldu. Bazı çatılar ise iki bina arasında kaldı. Emniyet tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, can kaybı veya yaralanma olayının olmaması sevindirdi. İlçede yağmurun etkisini devam ettirdiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:11
  1. Köprübaşı
  2. Manisa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2017 İkinci Çeyreğine İlişkin Açıklamalarda Bulundu
    1. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin..
    2. Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi..
    3. Mardin'de terör saldırısı: 1 asker..
    4. İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz
    5. Brüksel'de bomba alarmı
    6. Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim..
    7. İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eski..
    9. Almanya'da bir Türk'ün bulduğu bir..
    10. İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var
    11. Üniversitelere yerleştirme sonuçları..
    12. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Demek..
    13. Çaldıran’da sokak hayvanlarını..
    14. İmparator Gallienus’un Mektubu Side..
    15. Azeri askerleri sabotaj için sızmaya..
    16. ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı
    17. Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest
    18. Tarihi binadan kopan parçalar..
    19. Çıktığı direkte akıma kapılan şahıs..
    20. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-365354.html
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!