Fırtına çatıları uçurdu

Manisa’nın Köprübaşı ilçe merkezinde etkili olan fırtına ve yağmur bazı binaların hasar görmesine neden oldu. İlçede etkili olan fırtına bazı çatıları uçururken merkezdeki bir caminin de minaresinin külahının yıkılmasına neden oldu. Bazı çatılar ise iki bina arasında kaldı. Emniyet tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, can kaybı veya yaralanma olayının olmaması sevindirdi. İlçede yağmurun etkisini devam ettirdiği öğrenildi.