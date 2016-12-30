Fırtına cami minaresini yıktı

İstanbul Silivri'de meydana gelen fırtınada cami minaresinin bir bölümü yan tarafta bulunan binanın üzerine düştü.
Bu sırada kahvede oturan vatandaşlar, "Zaten şiddetli rüzgar vardı. Birden bir gürültü duyduk. Bir baktık minare yıkılmış" dediler.
FIRTINA CAMİ MİNARESİNİ UÇURDU
Silivri Bekirli köyünde fırtına nedeniyle Bekirli Köyü Camii’nin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Minarenin devrilen üst bölümü bir binanın çatısının üzerine düştü. Binada maddi hasar meydana gelirken, köylüler büyük panik yaşadı.