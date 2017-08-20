First Lady Mugabe, Zimbabve’ye döndü

Medyada çıkan haberlere göre, oğlunun arkadaşı olan 20 yaşındaki genç bir kızı darp etmekle suçlanan ve Güney Afrika’nın dışına çıkma yasağı konulan First Lady Mugabe’nin bugün Zimbabve’ye döndüğü belirtildi. Güney Afrika’nın Mugabe’nin diplomatik dokunulmazlığını kabul ettiği belirtilerek Zimbabve’nin başkenti Harare’ye geldiği belirtildi.