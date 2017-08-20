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First Lady Mugabe, Zimbabve’ye döndü

Güney Afrika’nın başkenti Pretoria’da bir genç kıza saldırdığı iddiasıyla gündemde olan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’in eşi Grace Mugabe Zimbabve’ye geri döndü.

20 Ağustos 2017 Pazar 17:50
First Lady Mugabe, Zimbabve’ye döndü

Medyada çıkan haberlere göre, oğlunun arkadaşı olan 20 yaşındaki genç bir kızı darp etmekle suçlanan ve Güney Afrika’nın dışına çıkma yasağı konulan First Lady Mugabe’nin bugün Zimbabve’ye döndüğü belirtildi. Güney Afrika’nın Mugabe’nin diplomatik dokunulmazlığını kabul ettiği belirtilerek Zimbabve’nin başkenti Harare’ye geldiği belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 17:50
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