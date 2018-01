Fırsatlar için yeni dönem

Türkiye’den Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, MÜSİAD, İTO’nun en üst düzey isimlerini Başkent DOHA’da ağırlayan Katar hükümeti, imzalanan 14 anlaşmanın en önemli ayaklarından birisi olan şirketler arası diyaloğu geliştirmede üzerine düşeni yerine getirmeye hazır olduğu mesajını verdi. TOBB Heyetinin temaslarının yanı sıra MÜSİAD’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuar süresince verilen mesajlarla iş dünyasına hem moral aşılandı hem de ikili görüşmelerle işbirliklerine fırsat sağlandı.

KAAN’DAN DAVET VAR

Türkiye’nin Katar Büyükelçiliğinde, aralarında gazetemizin Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, Reklam Genel Müdürü Adem Şahin’in de yer aldığı basın heyeti ile Türk ve Katarlı işadamlarına seslenen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın iş dünyasındaki 27 yıllık birikimden aldığı güçle, hem Türkiye, hem de diyalog içinde oldukları ülkelerin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, Katar’la, günden güne güçlenen ilişkilerin, ticari alanda da önemli bir boyuta ulaştığına dikkat çekti.Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin, son 10 yıl içinde 408 milyon dolardan, 710 milyon dolara yükseldiğini kaydeden Kaan, ’’Katar, kişi başına düşen milli geliri göz önünde bulundurulduğunda, dünyanın en zengin ülkesi. Bugüne kadar Katar tarafından ülkemize, yaklaşık 21 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımlar finans, gıda, medya, gayrimenkul, savunma sanayii ve teknoloji alanlarında gerçekleşti. Katar sermayesinin Türkiye’ye olan ilgisinin her geçen yıl da artış gösterdiğini görüyoruz. Yine diğer yandan Türkiye de Katar’da önemli yatırımlara ve büyük projelere imza atıyor. Katar bugün Türk müteahhitlerin en fazla proje üstlendiği 7. Ülke durumunda. İlerleyen dönemlerde mevcut yatırımların artarak, faaliyet gösterilen alanların her iki ülke için de genişlemesini temenni ediyoruz’’ dedi.

“112 Türk firmamızın katıldığı EXPO, karşılıklı yapılan yatırımlar ve geçmişte yapılan ve memnuniyetle sonuçlanan işler dolayısıyla hâlihazırda birbirini tanıyan yatırımcıların yanı sıra, yeni yatırım ve iş birliklerine da kapı açacaktır’’ diyen Kaan, Bunun gibi başarılı organizasyonlarla, iki ülke arasındaki ihracat hacmini 5 milyar dolara, yıllık doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara çıkaracağız inşallah’’ temennisinde bulundu.

HANGİ ALANLARDA FIRSAT VAR?

MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Katarla işbirliği fırsatları konusunda da şu mesajları verdi: “Türkiye, son yıllarda savunma sanayii başta olmak üzere yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde önemli bir aşama kaydetti. Türkiye’de teknoloji tabanlı sanayinin gelişiminde, Teknoparklar gibi geleceği doğru okuyarak yapılan güçlü yatırımların katkısı büyük oluyor. Bunun yanında tabii her zaman gurur duyduğumuz, ülkemiz için önemli bir güç olarak gördüğümüz dinamik genç nüfusumuzun da bize geleceğe umutla bakma cesareti verdiğini söylemek istiyorum. Her fırsatta genç nüfus vurgusu yapmamızın önemli sebeplerinden biri, ülkeler için gençlerin itici güç olmasının yanında, içinde bulunduğumuz dönüşüm çağına adaptasyon noktasında, bu gücün doğru kullanılması halinde kazanılacak başarıdır. Dünyadaki dönüşümü ifade ederken, teknoloji tabanlı bir değişimden söz ediyoruz; işte bu değişimi en doğru biçimde yakalamanın anahtarı da gençlerden ve öngörüsü yüksek yöneticilerden geçiyor. Hamdolsun Türkiye olarak her ikisine de sahibiz ve bu durum, diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerimizde belirleyici bir unsur oluyor. Ben buradan, Katarlı iş insanlarını Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmaya, Özellikle MÜSİAD Girişim Sermayesi Fonu, Tarımsal Yatırım Fonu ve medikal, gıda, tarım ve hayvancılık, inşaat, turizm gibi alanlarda Türkiye’nin sunduğu fırsatları ve potansiyeli değerlendirmeye davet ediyorum.”

BU DEFA İYİ BAŞARDIK

Katar’daki organizasyona ikinci defa imza atan Medyacity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Katarlı şirketlerin bu yılki Expo Turkey by Qatar fuarına büyük ilgi gösterdiğini iki günde 3 binin üzerinde iş görüşmesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

2 GÜNDE 3 BİN GÖRÜŞME

Katar’a karşı başta bazı Körfez ülkeleri olmak üzere uygulanmakta olan yaptırımların Türk iş dünyası için fırsata dönüştüğünü vurgulayan Kurt, ilginin karşılıklı olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi: Türkiye’den 112 firmanın katıldığı fuarda, toplam 521 Katarlı firma kayıt yaptırdı ve Türk şirketlerle iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Görüşme sayısı 3 bini geçti. Fuar sonunda ziyaretçi sayısının 8-9 bine ulaşacağını tahmin ediyorum. Bu rakam iki yaşında olan bir fuar için fevkalade iyi. Verimliliğin artırılması için de elimizden geleni yapacağız.’’

“TÜRKLER ÖNEMLİ İŞLER ALIYOR”

Emlak Dream’dan Ayla Özer’e de konuşan Hakan Kurt, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Katar’da iş alan Türk firmalar olduğunu belirterek, “Taahhüt şirketlerimizden Durdu iş almış durumda ve 7,5 milyar dolarlık projeyi yürütüyorlar. Metro inşasında iş alan Yüksel ve STFA isimli 2 inşaat var. Yine Tekfen inşaat taahhüt işlerinde en büyük rakama ulaşan firma durumunda. Yine Doğuş inşaat bir küsur milyar dolarlık bir yol inşaatını yapıyor. Başka irili ufaklı firma iş yapıyor” dedi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 85 artış gösterdiğini kaydeden Kurt, “Bu yıl da 1,1 milyar doları aşıyoruz. Ancak daha çok çalışmalıyız” dedi.

“İSLÂMİ FİNANS MERKEZİ OLABİLİRİZ”

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2025 yılına kadar bankacılık sektöründeki payının yüzde 15’e ulaşması hedeflenen Katılım Bankacılığı sayesinde Türkiye’nin ‘İslami Finans Merkezi’ olabileceğini söyledi.

Katılım bankacılığını değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, özellikle Körfez bölgesinden getirilecek fonlar ve yeni yatırımcılarla Türkiye’nin İslami Finans merkezi olabileceğini söyledi. Göktaş, şöyle konuştu: “Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde, faizsiz bankacılık olan katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payının 2025 yılında yüzde 15’e ulaşması hedefleniyor. Bu da 300 milyar dolara ulaşan aktif büyüklük ve 181 milyar dolar seviyesinde katılım fonu büyüklüğü anlamına geliyor. Bunun için ülkemizdeki potansiyelin harekete geçirilmesi kadar yurt dışı fonların Türkiye’ye getirilmesi de önem taşıyor. Burada kritik unsurlardan biri de İstanbul’un Finans Merkezi haline gelmesi. Bu aşamada katılım bankaları olarak hızla büyümemiz ve İslami Finans alanında dünyadan aldığımız payı da hızla geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle Körfez Bölgesi’ne yönelik çalışmalarla ülkemize getireceğimiz fonlar, bu bölgeden getireceğimiz yeni yatırımcılar ülkemizin İslami Finans’ın merkezi olmasında önemli katkılar sağlayacaktır.”

GÖZ KAMAŞTIRAN BÜYÜKLÜK

Siyasi otoritenin uzun süredir İstanbul’un Finans Merkezi olması yönünde çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Katılım Bankacılığı da bu projenin önemli taşlarından birisi. İstanbul’un finans merkezi olmasıyla faizsiz bankacılık için de bir cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz” dedi. Göktaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İslami finans, dünya genelinde oldukça ilgi gören ve 2 trilyon doları aşkın büyüklüğüyle göz kamaştıran bir finans modeli. Maalesef ki bu modelin ev sahipliğini şu an için başka ülkeler yapmakta. Bu noktada İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında İstanbul’un İslami Finans’ın da merkezi olması elbette en büyük hedeflerden biri.

Ülkemizin bulunduğu coğrafyanın yeni dünyanın merkezinde yer alması, Doğu’da üretilen enerjinin en büyük tüketici olan Batı’ya aktarımda ülkemizin ana transfer güzergâhında olması, İslamiyet’in en önemli rol modelinin ülkemiz olması İslami Finans’ın merkezi olmamız açısından bizi ön plana çıkarıyor.”

GÖKTAŞ: MİSYONUMUZ SEKTÖRÜ BÜYÜTMEK

Strateji ve hedefleri doğrultusunda 2017’de 30 ilde 62 şubeye ulaştıklarını ifade eden İkram Göktaş, Vakıf Katılım’ın misyonunu ise şöyle anlattı: “Kamu gücünü, yüzyıllara dayanan vakıf kültürüyle harmanlayan Vakıf Katılım olarak bizler de, sektördeki temel misyonumuzu sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz.” Aktif büyüklükte 2016 yılına göre yüzde 124’luk büyüme gerçekleştirerek, 2017 yılı 3. çeyreği sonunda 10,51 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını ifade eden Göktaş, “2017 yılı üçüncü çeyreğinde 8,39 milyar TL fon toplarken, reel sektöre 9,79 milyar TL finansman desteği sağladık. Geride bıraktığımız dönemde kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı, bu çeyrekte de sürdürerek 91 milyon TL net kâr elde ettik” diye konuştu.

2018 HEDEFLERİ

-Şubeleşme çalışmalarına devam edilecek.

-400 yeni istihdam sağlanacak.

-Yurtiçi ve yurtdışında daha fazla fon sisteme dahil edilecek.

-İnternet şube ve mobil bankacılık platformlarında yenilikler.

-Yapay zekaya geçiş için çalışmalar başlatılacak.

-Mobil sigortacılık kısa sürede devreye girecek.

-Üniversitelerle ve kurumlar ile işbirliği hızlandırılacak.

-Orta Vadeli Plan’dan yola çıkarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik projeler desteklenecek.