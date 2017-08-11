31 Aralık son tarih! Bunu yapana erken emeklilik

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, 2017 yılı 31 Aralık’a kadar hizmet birleştirmesi yapan çalışanların erken emekli olma ve daha fazla emekli maaşını alma gibi imkanlara sahip olacağını belirtti.

Emekliliğin çalışan işçilerin en son noktada ‘artık ben yoruldum; çalışmak istemiyorum’ dediğinde rahata kavuşabilecekleri bir sistem olduğuna vurgu yapan Erhan Nacar, 10 yıl çalışarak da emekli olunabileceğini belirterek, “10 yıl çalışarak da emekli olunabilir. Bugün Türkiye’de 10 yıl çalışarak, 3 bin 600 günden emeklilik şartı mümkündür. Bugün sosyal güvenlikte; sosyal medyalarda, gazete mecralarında neyi görüyoruz? 1999 öncesi işe girenlerin 3 emeklilik hakkının olduğu söyleniyor. Evet. 1999 öncesi işe girenler her şeyden önemlisi 3 bin 600 günden emekli olurlar. Aynı zamanda erkekse 55 yaşından, kadınsa 50 yaştan emekli olurlar. Ama bugün 1999’dan sonra bu şıklar daha da zorlaşmıştır. Bugün Türkiye artık 65-67 yaşı konuşuyor. O yüzden bu yıl bizim için çok önemli. Özellikle vurgulamak istiyorum 2017 yılının 31 Aralık’ına kadar hizmet birleştirmesi yapsınlar. Hizmet birleştirmesinde emekliliklerine son bir yıl kala yaptıkları takdirde kişilerin ne zaman emekli olabilecekleri; hangi tarihte emekli olabilecekleri, hizmetleri ne zaman dolduracakları belli olacağı için o yüzden bu yıl çok önemli. Bu yıl içerisinde yaptıkları bir hizmet birleştirme onların hem erken emekli olma hem de daha fazla emekli maaşını alma gibi imkânlar doğuracaktır. O yüzden vatandaşı uyaralım. 2017’de kesinlikle hizmet birleştirmesine gitsinler” diye konuştu.