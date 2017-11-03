Fırsatçılara gün doğmuştu… Cam filmi 2 dakikada nasıl sökülür… İşte cevabı

2017 yılı itibariyle araç cam filmleri kesin olarak yasaklandı ve cezası 427 TL olarak belirlendi. Cam film söktürmenin bedeli ise 150 liradan başlıyor. Fırsatçılara para kaptırmak istemeyenler evinin önünde cam filmi sökme işlemini kolaylıkla uygulayabiliyor. Peki cam filmi en basit şekilde nasıl sökülür? İşte videolu anlatımı...