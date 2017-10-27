Firmalara ucuz maliyetli kredi

Ülkemizde ekonominin canlı kalması için her yönden taşın altına elini koyan iş adamları yeni projeleri ile başarılı oluyor. Sivas’ta, Görme Engelliler Spor Kulübü, kreş gibi işlere imza atan hayırsever iş adamı Nuri Geneş, KOBİ'lere ekonomiye katkıda bulunmak için adım attığı yeni projesi ile ilk meyvelerini toplamaya başladı.

Yurt dışından kredi almak isteyen iş adamlarına, şirketler için danışmanlık şirketi açan Geneş, Sivas’ta iki firmanın yurt dışından 5 ve 10 milyon Avroluk kredi almalarını sağladıklarını söyledi. Geneş çalışmalarını şöyle anlattı; “İlk danışmanlık şirketimizi Sivas’ta açtık. Büyük şirketler, firmaların büyütülmesi, ekonomiye katkıda bulunmaları için işadamlarının yurtdışından kredi kullanmaları için bilinçlenmesi gerekiyor. Nasıl kredi kullanacakları konusunda yön gösteren danışmanlık hizmetini ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Böylelikle orta derece veya üstü firmalar iş yerlerini genişletiyor, gerek yurtiçi gerek yurt dışına başta tekstil, giyim olmak üzere birçok alandaki şirketler ihracat yapma düzeyine gelmeye başladı.”

İki şirket yurtdışından kredisini aldı

Yaklaşık 5 ay önce Sivas’ta işletmesini genişletmek için uzun vadede yurt dışından aldığı krediler almaları konusunda danışmanlık şirketinin faydalı olduğunu söyleyen Geneş, “Danışmanlık şirketimiz sayesinde Sivas’ta iki farklı firma yurt dışından uzun vadede ödemek kaydı ile 5 ve 10 milyon avro kredi aldı. Bu gibi iş adamları daha da çoğalacağına inanıyorum. Böylelikle biraz olsun ekonomiye de hareket sağlayacağına inanıyorum ” diye konuştu.