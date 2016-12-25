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Firefox için Windows XP ve Vista açıklaması!

Mozilla, popüler internet tarayıcısı Firefox'un Windows XP ve Vista işletim sistemlerine vereceği destek hakkında açıklama yaptı. İşte, Firefox'un iki işletim sistemi için belirlediği tarih!

Firefox için Windows XP ve Vista açıklaması!
Eklenme: 25 Aralık 2016, 00:01
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Mozilla Vakfı tarafından geliştirilen ve ilk kez 2002 yılında kullanıcılara sunulan internet tarayıcısı Firefox, Google Chrome ve Internet Explorer'ın ardından dünyanın en çok kullanılan üçüncü tarayıcısı konumunda.

Dünya genelinde yaklaşık olarak yüzde 15 ile 20 arasında bir kullanım oranına sahip olan Mozilla Firefox'un Windows XP ve Vista işletim sistemlerine devam eden desteği hakkında bir açıklama yapıldı.

FİREFOX, 2017 YILINDA XP VE VİSTA DESTEĞİNE DEVAM EDİYOR!

Firefox'un 2017 yılı Eylül ayına kadar Windows XP ve Windows Vista işletim sistemlerini desteklemeye devam edeceğini açıklayan Mozilla, gelecek yıl Mart ayında kullanıcıların otomatik olarak genişletilmiş destek yayını ESR'ye dahil edileceğini belirtiyor.

Bu açıklama Mozilla'nın Windows XP ve Vista için dokuz ay daha Firefox güvenlik yamalarını sağlayacağı anlamına geliyor. Ancak, Firefox'un yeni sürümlerinin bu işletim sistemlerini desteklemesi beklenmiyor.

Tüm kullanıcılarına Microsoft'un yeni işletim sistemine geçmelerini tavsiye eden Mozilla, nihai destek bitiş tarihinin ise 2017 yılının ortasında açıklanacağını belirtiyor.

 
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