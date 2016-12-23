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'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'

Fırat Kalkanı operasyonunun ne zaman son bulacağıyla ilgili bir değerlendirme yapmanın şu an için imkansız olduğunu ifade eden Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Ama bir kez daha söyleyeyim El Bab bu işin sonu değil. Bundan sonra yaşanılacak süreçler Fırat'ın batısı tamamen temizleninceye kadar bitmeyecektir" diye konuştu.

'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
Eklenme: 23 Aralık 2016, 01:02
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AK Parti Onikşubat Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan Mete Yarar, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yarar, "'Bugün El Bab'da ne işiniz var?' diyenler yaklaşık 4 ay önce 'Kilis'e roketler atılıyor, vatandaşlarımız öldürülüyor, siz DAEŞ'le ne zaman mücadele edeceksiniz?' diye soruyorlardı. Bugün El Bab'a gittik 'El Baba'da ne işiniz var?' diye soruyorlar. Ankara'da, İstanbul'da, Kayseri'de bombalar patlıyor, gencecik vatandaşlarımız, askerlerimiz, polislerimiz şehit ediliyor 'Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?' diye soranlar Suriye'ye geçtiğinizde 'Sizin Suriye'de ne işiniz var?' diyorlar. Bizim her yerde işimiz var kardeşim. Benim vatandaşımın yaşı ne olursa olsun saçının kılına zarar verecek olan adam bilecek ki, bunun hesabını bu devlet sorar. Buraya geldiğinde bir daha o kıla el uzatamaz. O el o kadar uzun olacak ki, dünyanın neresinde olursanız olun, onun hesabını soracaksınız. Benim ülkem oraya doğru gidiyor. Zaten bugünlerde bu kadar uğraşmalarının ana sebeplerinden bir tanesi bu, elimiz uzuyor arkadaşlar, kolumuz uzuyor. Çünkü biz güçlendikçe bizimle mücadele etme şansları azalıyor. Biz güçlendikçe insanları korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'OPERASYON FIRAT'IN BATISI TAMAMEN TEMİZLENİNCEYE KADAR SÜRECEK'

Fırat Kalkanı Herekatı'nın ne zaman son bulacağıyla ilgili bir değerlendirme yapmanın şu an için imkansız olduğunu ifade eden Yarar, bu tip meskun mahal operasyonlarında süre vermenin askerleri riske atacağını söyledi. Yarar, "Operasyonun hem sivil kayıplarını engellemek için hem de tek bir askerimizin burnunun kanaması için bu mücadelenin titizlikle yapılması gerekiyor. Bunun için de bir süre veremezsiniz. Ama hava şatları zorlaşmadan bu işin bitirilmesi için de hem kuvvet kaydırmaları hem bölgedeki yeni takviyeler hem de teçhizat anlamında takviyelerle en kısa süre bitirilmeye çalışılacaktır diye değerlendiriyorum. Ama bir kez daha söyleyeyim El Bab bu işin sonu değil. Çünkü bundan sonra yaşanılacak süreçlerde açıkçası Fırat'ın batısı tamamen temizleninceye kadar bitmeyecektir" diye konuştu.

 

 
EtiketlerAK Parti Onikşubat Gençlik KollarıFırat Kalkanı
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