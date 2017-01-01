Fırat Üniversitesi Doğru Tercih Farklı Üniversite

• Tercih sıralaması büyük şehirden küçük şehire doğrudur.

• Ülkemizin batısından doğusuna doğru tercihler sıralanır.

• Evimize yakın şehirleri tercih listesinde öne koyalım.

Bu üç hatalı ölçüt, maalesef ülkemizin üniversite tercihlerine yön vermektedir. Oysa öğrenciler bir okulu değil. Hayatlarının bundan sonraki kısmının nasıl şekilleneceğini tercih ediyorlar. Yaptıkları tercih 4 ya da 6 yıllık tercihler değil 60 yıllık tercihtir. Bu nedenle doğu-batı, uzak-yakın, büyükşehir küçükşehir ayrımı hatalı tercih mantığıdır. Buna bir de yaptıkları tercihin taban puanı sıralaması değil, Hangi üniversitenin diplomasına sahip olacakları tercihini de eklerseniz, asıl o zaman daha doğru bir tercih mantığını sergilemiş olursunuz. Ülkemizin büyük ve köklü üniversiteleri sadece Metropollerde, ya da batıda bulunmamaktadır. Ülkemizin Doğusunda ve Dünyanın ilk 1000 üniversitesinden birisi olan Fırat Üniversitesi, yukarıdaki üç ölçütün hatalı olduğunun en belirgin göstergesidir. Fırat Üniversitesi diplomasının gücüne inanmakta ve öğrencilere daha iyi bir gelecek sağlamakta iddialıdır.

Bir Üniversite düşünün! Diploması Dünya çapında geçerli olsun, Kampüsünde havaalanı olsun. Avrupa birliği etiketi olan sayılı üniversitelerden olsun. AB ‘nin belirlediği 8 teknoloji öncelikli Üniversiteden birisi olsun. ABD’de teknoloji geliştirme bölgesi olan 4 üniversiteden birisi olsun. Kırım-Kongo Kanamalı ateşine aşı geliştirsin, İnsansız hava araçları mühendisi yetiştirsin, Ülkemizin ilk adli bilişim mühendislerini yetiştirsin. Bu etkenler aslında Fırat Üniversitesi’ni tercih etmeniz gerektiğini net bir şekilde gösterir. Ülkemizin doğusunda kadim ve büyük bir bilim yuvasıdır Fırat Üniversitesi.

Fırat Üniversitesi: Dev bir Organizma

Fırat Üniversitesi 240 bölüm ve anabilim dalında öğretim yapan üniversite, yaklaşık 43 bin öğrencisi, 1811’i akademik olmak üzere 4 Bin personeli ve 7 milyon m2’ye ulaşan kampüs alanı ile bölgesinin en büyük üniversitesidir. Günümüzde bünyesinde; 4 Enstitü, 16 Fakülte, 3 Yüksek Okul, 9 Meslek Yüksek Okulu, 1 Devlet Konservatuarı ile 25 Araştırma Merkezini barındırmaktadır. Günümüzde, 24 saat yayın yapan televizyonu, aylık gazetesi kendisine ait havaalanı ile Öğrencilerine en iyi imkânları sunmaktadır. Dünya Üniversiteler Konseyine ve Avrupa Yükseköğrenim alanına üye Üniversitemizi Yurtdışı tanınırlığı ve başarısı her geçen gün artmaktadır.

EĞİTİM VE YAŞAM KOÇU ÜNİVERSİTE

Çağdaş dönemin akademisyen biçimini anlayarak, yalnızca bilimsel yayın ve kişisel kariyer için çabalamak yerine; yarışmacı, rekabetçi, piyasada değerli ve uzmanlığı ile katma değer üretebilen bilim insanları olmuşlardır. Küreselleşmeyle beraber akademisyenlerin geleneksel öğretim ve araştırma rollerine, pazarlama ve danışmanlık rolleri eklenmiş, Dünya çapında iş yapan, meslektaşları ile rekabet eden akademisyenlerimiz. Üniversitemizi geleceğe taşıyacak formasyonlara sahip olmuşlardır.

YENİ ÖĞRENME MODELLERİ:

Üniversitemiz, klasik öğrenme modellerine ek olarak yeni öğretim yöntemlerinin yeni öğrencilik anlayışının nasıl olacağı öngörüsü içinde, öğrenci merkezli eğitime, disiplinlerarası ve çok disiplinli yaklaşıma yönelmektedir. e-öğrenme ve yaşam boyu öğrenme modellerini de hızla hayata geçirmiş ve yaygınlaştırmaktadır. 21. Yüzyılda eğitiminin ana odağının öğrencileri iş hayatına hazırlamak oluşturmaktadır. Gelecekte öğrencilerimiz, istediği dersi, istediği zamanda, istediği mekânda alma arzusundadır. Buna yönelik olarak, İnteraktif dersler, açık ders anlayışı, online ders yöntemi, sınıftan ve ders saatinden bağımsız öğrenme modeli için yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizler, her öğrencimizi “En İyi öğrenci” olarak yetiştirme konusunda iddialıyız.

Türkiye için Stratejik Bölümler, Stratejik Projeler:

Üniversitemize son 4 yılda 6 yeni Fakülte, 52 yeni program kazandırıldı. Bununla birlikte Üniversitemiz, Yapılan stratejik yatırımlar ile Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü, İnsansız Araç Sistemleri Bölümü gibi bölümler Türkiye’de ilk defa Fırat Üniversitesi bünyesinde yeraldı.

Fırat Üniversitesi, Türkiye’de ilk defa verilen Uluslararası Kuluçka Merkezi (fikir küpü) kurma desteğini almaya hak kazanan 4 üniversiteden biri olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

ABD’de bir teknopark geliştirme fırsatı yakalayan Fırat Üniversitesi’nin hedefi merkezi, teknoloji geliştirme bölgesi haline dönüştürmek. Böylece Fırat Üniversitesi, çok uzaklarda New York’ta bir Teknoloji geliştirme Bölgesi’ne (incubation center) sahip olacak. İlk aşama merkezlerinin yani bilim dünyasında bilinen adı ile kuluçka merkezi aracılığı ile teknolojiye dayalı firmaların kuruluşu hızlanacak ve Endüstri 4.0 ve benzeri yenilikler için firmalara;

Dünya ve İnsanlık Adına Büyük Bir Proje: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Aşısı

Fırat Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Münir Aktaş’ın yürütücülüğünde “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi” hastalığına karşı geliştirilen aşının patenti Fırat Üniversitesi adına tescil edildi. İnsanlığa büyük bir hizmet olarak görülen aşı, Türkiye ve Dünya için büyük bir buluş olarak tarihe geçti. Bu vesile ile emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Fırat Üniversitesi, Teknoloji ve Yenilikçilik Alanında 8 Öncelikli Üniversiteden Birisi Oldu:

AB Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi, (TTH Türkiye projesi) kapsamında Teknoloji ve Yenilikçilik Alanında 8 Öncelikli Üniversiteden Birisi olmuştur. “Teknogirişim Akademisi” ile Üniversite yenilik ve teknolojik alanda hazırladığı projeler, AB, TÜBİTAK Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma ajansı, SODES vb. pek çok kuruluş tarafından teşvik edilmiş ve bütçe olarak desteklenmiştir.

Fırat Üniversitesi Bilimsel Skorları ile Küresel Düzeyde Gelişmiş Bir Üniversite Olduğunu Tescillemiştir.

Ülkemizde URAP (University Ranking By Academic Performance) üniversitelerimizin bilimsel etkinliklerini takip eden bir organizasyon olarak, Türk ve Dünya Üniversitelerini takip etmektedir. Buna göre; Dünyanın ve Türkiye’nin ilk %1-2’lik başarı dilimi içerisinde yeraldığı gerçeği, Üniversitemizi sevindirmektedir.

2016-2017 döneminde Üniversitemiz Dünya’da 150.000 Yükseköğrenim Kuruluşu içinde ilk 1000 üniversitesinden birisi olmuştur.

Türkiye’nin 190 Üniversitesi içinde, bilimsel açıdan en başarılı 17. Üniversitesidir.

Mühendislik Bilimlerinde Türkiye’de 9., Dünya’da ise 799. Sıradadır.

Eğitim Bilimlerinde Türkiye’de 9. Dünya’da 692. Sıradadır.

Tıp bilimlerinde Dünya’da 965. Türkiye’nin en başarılı 16 Üniversitesi arasındadır.