Fırat Üniversitesi, Barışı tesis etmek için yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında şanlı ordumuzun yanındadır

20 Ocak 2018 de başlayan “zeytin Dalı” harekâtı adından anlaşılacağı üzere barışı tesis etmek üzere yürütülmektedir. Sınır güvenliği ve işbirliği anlaşmalarına bağlı olarak yürütülen operasyon; PKK/PYD/YPG, DEAŞ, adı her ne olursa olsun, terör örgütlerini sınırlarımızdan uzak tutmak ve onların; komşu, dost ve kardeş milletlere olan zulümlerini engellemek üzerine kurgulanmıştır. Çünkü Mehmetçik hep mazlumların yanında olmuştur.

Fırat Üniversitesi olarak bizler, Ordumuzun ve Özgür Suriye Ordusu’nun beraber yürüttüğüoperasyonun başarıya ulaşması ve teröristlerin hakettiği karşılığı alması için tüm kalbimizle dua ediyor, destekliyoruz. Bu vesile ile Türk ordusunun belirli etnik grupları hedef aldığı yönünde, üç beş kendini bilmezin yürütmeye çalıştığı dezenformasyonun, kara propagandanın karşısında, Üniversitemiz, bilim dünyası ve medyamız, tüm insanlığa doğruları anlatmakla mükelleftir. Suriyeli kardeşlerimiz, yaşam haklarını ellerinden almak isteyen zalimlere karşı ordumuzdan yardım istemiş ve tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan ordumuz bu çağrıya kayıtsız kalmamıştır.

Fırat Üniversitesi “savunma hakkı” temelinde yürütülen “zeytin dalı” harekâtı için ilk günden bugünedoğru haberler aktaran medyamıza, doğrunun yanında olan ve destekleyen, tüm devletlere, ulusal ve uluslararası örgütlere müteşekkirdir.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü