Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Fırat Kılıcı'na 'Amerika kalkanı'! Teröristler için..

TSK ile ÖSO'nun Suriye'de PYD'ye düzenleyeceği Fırat Kılıcı harekatından korkan ABD, bölgede bir dizi tedbir aldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:14
'Fırat Kılıcı'na 'Amerika kalkanı'! Teröristler için..

Suriye'nin Rakka kentini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek bahanesiyle bir başka terör örgütü PKK/PYD'ye silah, mühimmat ve taktik destek sunan Pentagon, ortağını korumak için harekete geçti.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Münbiç'e müdahalesini bölgeye sevk ettiği ABD'li askerlerle geciktiren Washington yönetimi, şimdi de ülkenin kuzeyinin terör örgütü unsurlarından temizlemek adına düzenlenecek 'Fırat Kılıcı Harekâtı'nı baltalamak için 'fiili uçuşa yasak bölge' planını devreye soktu.

PYD işgalindeki topraklarda 3 hava üssü ve 8 askeri noktada özel birlikler bulunduran ABD, Rakka operasyonuna ağırlık verirken teröristleri ÖSO'dan korumak için yeni bir strateji üzerinde çalışmaya başladı.

TERÖRE ÜS KORUMASI

​BasNews'e konuşan PYD'li bir kaynak, ABD'nin Hasekê'nin 40 kilometre batısında yeni bir askeri hava üssü inşa ettiğini söyledi. Rümeylan, Harap Işk ve DEAŞ'tan alınan Tabka'daki üs ile birlikte ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 3 hava üssüne sahip olduğuna dikkat çeken kaynak, Washington yönetiminin hedefinin uçuşa yasak bölge oluşturmak olduğunu itiraf etti.

Böylece Fırat'ın doğusundaki PYD'li teröristleri TSK ve ÖSO'nun saldırılarından koruyacak olan ABD, aynı zamanda Afrin'e düzenlenecek Fırat Kılıcı Harekâtı'nın da önüne geçmeye çalışacak.

MÜSLİM'İN RİCASI

RT Arapça'ya konuşan yerel kaynaklar da iddiayı doğrularken, oluşturulmak istenen fiili uçuşa yasak bölge talebinin terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'den geldiğini vurguladı. TSK'nın Karaçok'a düzenlediği operasyonun ardından ABD'ye seslenen Müslim, "Kuzey Suriye hava sahası uçuşa yasak bölge ilan edilsin" demişti.

Pentagon'un bölgedeki yeni hamlesinin farkında olan ÖSO'nun öncelikle Minak, Tel Rıfat, Dercemal ve Azez'in güneyindeki köyleri ele geçirerek Afrin'i tam anlamıyla kuşatmayı hedeflediği öğrenildi.

195 TIR SİLAH ULAŞTI

​Rudaw'a konuşan ÖSO'ya bağlı El Mutesam Tugayı Komutanı Mısrefa Seceri operasyonun yakında başlayacağı sinyalini verdi. Söz konusu hedefleri geri alacaklarını belirten Seceri, "PYD, Arapların yaşadığı bu bölgeleri işgal etti ve müzakere yolu ile teslim etmeye yanaşmıyor'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD'nin PYD'ye gönderdiği askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 195 TIR'ın Irak sınırından geçerek terör örgütü işgalindeki Haseke'ye girdiği öğrenildi. Konvoyda, yakıt tankerleri ve 'Stryker' zırhlı araçlar dikkati çekti.

TERÖR BAHANESİYLE PENTAGON KUZEYE YERLEŞİYOR

ABD, Suriye'nin kuzeyinde PKK/PD'nin işgal ettiği topraklara birlikleri ve hava üsleriyle yerleşmiş durumda. Rumeylan ve Harap Işk'taki hava üsleriyle bölgenin kontrolü için ilk adımı atan Pentagon, DEAŞ'tan alınan Tabka'daki üs ve Haseke'nin batısında kurmaya başladığı üs ile birlikte PYD için güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. Washington'ın bölgede ayrıca Tel Beyder, Tel Temir, Şeddadi, Ayn Dadat, Uşariye, Miştanur Tepesi, Ayn İsa ve Sept beldesinde de dönüşümü kolay fabrikalar, konut alanları ya da PKK/PYD'nin kamplarından oluşan askeri merkezleri bulunuyor.

.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:14
  1. abd
  2. Türkiye
  3. rakka
  4. pentagon
  5. DEAŞ
  6. GÜNCEL Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    2. AK Parti'den referandum ve 'yürüyüş'..
    3. Barzani'ye ABD'den bir şok daha!..
    4. Pilottan itiraf! Şikayete gittim hepsi..
    5. Amerika'da İslamofobik olaylar yüzde..
    6. FETÖ'cü hainleri göreve atayan kirli..
    7. Sivasspor'dan bir takviye daha!
    8. 'Küçük Rusya'yı kurmuşlardı! Rusya'dan..
    9. Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat…..
    10. Pawel Poljanski'nin paylaştığı..
    11. BAE veliahtının kirli yüzü ortaya..
    12. West Ham United, kaleci Joe Hart'ı..
    13. 'Karada kulaç atan adam': Ayağım..
    14. Meteorolojiden 7 il için kuvvetli..
    15. İzmir'de 'Ölüyorum anne...' yazıp..
    16. 'Fırat Kılıcı'na 'Amerika kalkanı'!..
    17. Teröristbaşından talimat aldılar!
    18. Amerika'dan 'İran' itirafı
    19. 7 milyarlık kaçak gümrüğe takıldı
    20. Gölete giren iki kişiden haber..
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!