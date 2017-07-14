‘Fırat Kılıcı’ Afrin’e inecek!

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Akit’in ulaştığı bilgilere göre düzenlenecek operasyonun hazırlıkları kapsamında bölgedeki birçok köye obüsler ve zırhlı araçlar yerleştirilirken, harekata 18 bine yakın ÖSO askeri ile birlikte 5 bine yakın Türk askeri katılacak. Tüm hazırlıkların ardından Münbiç ve Fırat’ın doğusunda ABD tarafından korunan PKK/PYD teröristlerini ise korku sardı. Türkiye’nin Rusya ile Afrin konusunda anlaşması ve ABD’nin Afrin’deki terörist maşalarına destek vermemesi nedeni ile bölgedeki PYD’li teröristler 24 saat nöbet tutmaya başladı.

OPERASYON KORKUSU SARDI

ABD desteği ile Münbiç’i elinde tutan PYD’li teröristleri Afrin’e operasyon korkusu sardı. Rusya’nın nüfuz alanındaki Afrin’e operasyon konusunda anlaşmaya varan iki ülke, bölgedeki PYD-ABD ittifakını endişelendiriyor. Rusya’nın Afrin hususunda Türkiye ile beraber hareket edeceğinin kesinleşmesinin ardından, uzun zamandır hem ABD hem de Rusya ile ikili ilişkilerde bulunan PYD’nin, kendilerine yüklü miktarda silah desteğinde bulunan ABD ile terör yolunda devam edeceği netleşti.

Öte yandan; düzenlenmesi planlanan operasyon öncesinde Türkiye’nin Tel Rıfat’ı toplarla dövmesi ve Afrin’in de içinde bulunduğu 200 kilometrekarelik bir alanda Rusya’nın tatbikat bahanesiyle ABD’den bölgedeki hedeflere yaklaşmamasını istemesi, Türkiye’nin harekâtı esnasında bölgeyi ABD uçaklarına karşı koruma amacı taşıyor.

Azez, Mari ve İdlib üzerinden yapılacak olan harekat ile ilk olarak Tel Rıfat ile Minniğ askeri havaalanının PYD/YPG’den kurtarılması amaçlanıyor. Bölgede önemli coğrafi avantaja sahip olan havalimanının kurtarılmasından sonraki hedefler ise Halep’ten Münbiç’e uzanan M4 otoyolu ve PYD/PKK’ya ait 41 nokta.

HEDEF 10 BİN KM2’LİK GÜVENLİ BÖLGE

Afrin’den kendisine yönelen terör tehdidini bertaraf etmek isteyen Türkiye yapılacak olan operasyon ile terör örgütü PKK/PYD’nin bölgedeki varlığına son vermeyi ve Fırat Kalkanı Harekatı’yla El-Bab’a kadar temizlenen bölgeyle Afrin ve İdlip Bölgelerini birleştirerek Türkiye’nin güneyinde 10 bin km’lik bir güvenli bölge oluşturmayı amaçlıyor. Operasyon ile Afrin terör örgütü PYD’den arındırılacak ve bölge daha istikrarlı hale gelecek, bölgede daha önce Türkiye, Rusya ve İran‘ın üzerinde anlaştığı çatışmasızlık bölgelerine benzer bir düzenleme yapılacak. Böylece Suriyeli mültecilerin yerleşebileceği güvenli bölge tesis edilecek.