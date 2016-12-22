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Fırat Kalkanı'nın 'Kilis' başarısı

Fırat Kalkanı Harekatı bugün 121'inci gününe girerken, başarıyla ve kararlılıkla sürdürülen operasyonel faaliyetlerin somut başarılarından biri Kilis'te görülüyor. Harekatın başladığı 24 Ağustos tarihinden önce DEAŞ'ın roketli saldırılarına uğrayan Kilis, son aylarda bu tehdidi atlatmış görünüyor.

Fırat Kalkanı'nın 'Kilis' başarısı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 20:26
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ve muhalif birlikleri destekleyerek başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı, 121'inci gününe girdi. 24 Ağustos'ta başlatılan ve Cerablus'un ilk hedef olarak belirlendiği hareket, elde ettiği başarıların ardından rotasını El Bab'a yöneltti. 

Harekat kapsamında Türkiye'nin sınır ötesi bölgesinin terör odaklarından temizlenmesi amaçlanırken, Fırat Kalkanı kapsamında atılan adımların somut bir yansıması Kilis'te görüldü. Harekat öncesi terör örgütü DEAŞ'ın roketli saldırılarına maruz kalan Kilis kent merkezi ve ilçeleri yoğun saldırı altındaydı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Nisan ayının sonunda yapmış olduğu açıklama kapsamında saldırılara dair bilgileri açıkladı.

Nasıl saldırıyorlardı?

DEAŞ'ın saldırı taktiği iki farklı aşamayla işliyordu:
1-Sınır bölgesinde terk edilmiş evleri işgal eden DEAŞ'lılar, pencerelerden gizlenerek roketli saldırılar düzenliyordu.
2-Seyyar kamyonetlere yerleştirilmiş katyuşa roketleri DEAŞ tarafından sivil merkezleri hedef alıyordu.

Harekat günü saldırdılar


Harekatın başladığı günlerde DEAŞ'ın seyyar kamyonetleri bir bir imha edilirken, 29 Ağustos'ta yeni bir saldırı düzenlendi. Kilis kent merkezine akşam saatlerinde Suriye'den DEAŞ tarafından atılan üç roket mermisi 2'si çocuk 6 kişiyi yaraladı.

DEAŞ'ın El Bab'dan son atışı


Roketli saldırılarını yakın bölgelerden yapamayan DEAŞ, El-Bab bölgesinden 26 Ekim'de Kilis'e yönelik son saldırısını düzenledi. Ateşlenen roket, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki bir araziye düştü.

Geride kalan günler boyunca hava harekatı kapsamında imha timleri roketleri yerinde imha etti. Bu kapsamda çok sayıda roket imha edilirken, Kilis'e yönelik saldırıların sona ermiş olduğu net bir şekilde görüldü. 

Numan Kurtulmuş TVNET'te açıkladı


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz gün TVNET'te Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı. Fırat Kalkanı kapsamında elde edilen başarılardan birini açıklayan Kurtulmuş, açıklamasında Kilis'e işaret etti.

Kurtulmuş'un söz konusu açıklaması şöyle:


"Kilis'e her gün roketler düşünüyordu. Çok sayıda insanımız da şehit oldu. Türkiye Cerablus operasyonunu yaparak DEAŞ unsurlarını temizledi. Sınırımız ciddi şekilde güvenliğe ulaşmış oldu. PYD de temizlenerek güvenlikli alan oluşturulmaya başlandı. Türkiye'nin içerisindeki terör sadece Türkiye'nin içinden kaynaklanmıyor. Silahları oradaki terör gruplarından geliyor. Toplam bin 250 kilometre Irak ve Suriye sınırımız var. Uzak bir tehditten bahsetmiyoruz. ABD için, Almanya için çok uzak bir tehdittir ama Türkiye için evinin bahçesindeki bir tehdittir. Bunu seyredecek değiliz." 

Yenişafak

 
Etiketlerı Fırat Kalkanı HarekatıDEAŞEl Bab
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