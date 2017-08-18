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Fırat Kalkanı'nın ikinci adımı için harekete geçildi

Suriye'de düzenlenecek yeni operasyon İdlip'teki teröristleri temizlemeye ve Afrin bölgesini PKK-YPG'li unsurlardan izole etmeye yönelik olacak.

18 Ağustos 2017 Cuma 08:57
Fırat Kalkanı'nın ikinci adımı için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak" mesajından sonra Ankara'da hazırlıklar son aşamaya geldi. Yeni hamle terör koridorunun "şahdamarını" kesmek olacak.

İKİNCİ GÜVENLİ BÖLGE PLANI

Bölgede ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri kılıfı altında terör örgütü PKK-YPG-PYD operasyonlar yürütüyor. İstihbarat birimleri terör örgütü YPG'nin, Rakka operasyonunun ardından 'Tahrir el Şam (El Nusra) ile mücadele bahanesini öne sürerek İdlib'e girmeyi hedeflediğini deşifre etti. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Suriye'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgeleri için anlaşan Türkiye, Rusya ve İran yeni hareket planı belirledi. Terör koridorunun önüne set çekecek bu planın devreye girmesiyle güvenli bölgelerin kontrolü noktasında da sahada ilk adım atılmış olacak.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Türkiye, Rusya ve İran'ın üzerinde anlaştığı plan çerçevesinde Türkiye İdlib'i terörist gruplardan temizlemek için operasyonun düğmesine basacak. Çoğunluğunu Halep'den kaçan Arap kökenli sivillerin oluşturduğu İdlib kenti teröristlerden temizlenecek. İkinci aşamada ise terör örgütü YPG'nin önemli merkezlerinden olan Afrin; Azez, İdlib ve Halep hattında kuşatmaya alınacak. YPG'nin Türkiye sınırında oluşturacağı tehdit de bertaraf edilmiş olacak. Türkiye'nin Hatay-Reyhanlı sınır hattı güvenli bölgeye dönüştürülerek, YPG'nin buradan terör transferi için oluşturmayı planladığı hatlar kesilecek.

AFRİN ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİNE DAHİL EDİLEBİLİR

Yeni hamle ile terör koridorunun şahdamarı kesilirken, güvenli bölgelerin sahada kontrolünün sağlanması için hamle yapılmış olacak. Çatışmasızlık bölgeleri İdlib kentinin tamamını, Lazkiye, Halep ve Hama kentlerinin belli bölümlerini, Humus vilayetinin belli bölümlerini, Şam-Doğu Guta bölgesi, Dera ve Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsıyor. Planın sonraki aşamalarında Afrin'in İdlib çatışmasızlık bölgesine dahil edilebileceği değerlendiriliyor. Türkiye sınırında daha fazla tehdit unsuru oluşturduğu takdirde Afrin'e doğrudan bir operasyon fikri de masada. Plana son şeklini vermek için Türkiye'ye ilk ziyareti İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri gerçekleştirdi. İkinci ziyaret Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov tarafından yapılacak. Bu ziyaretle plan uygulanacak.


Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 08:57
  1. idlip
  2. ypg
  • mertmert30 dk önce
    bende bunu anlamiyorum, onlarin terrörist dedigine biz terörist diyoruz ki ayni dinden insanlar, bizim terörist dediklerimizi onlar besliyor...bizimde ayni sekilde yapmamiz gerekmezmi ?
  • HançerciHançerci39 dk önce
    Allah askerlerimize güç kuvvet versin.
  • R.T.E burakR.T.E burak40 dk önce
    Idlib teröristlerden temizlenicek derken? Idlibte teröristmi var?
  • E.ozdemir.E.ozdemir.1 sa önce
    Aman ha aman . Pkk ypg pyd denen coninin kafirleri cekiliyoruz desede inanmayın hepsini kactigi yere kadar kovalayip oldurmeden birakmayin.. Çünkü bu kuklal satılmış örgütler sınırdan kenardan köşeden Türkiye'ye musallat olmaya devam edeceklerdir. Madem rusya ve İranıda yanimiza aldık kökünü kurutun. Abd puştunun planları elinde patladin.
  • ÜmmetÜmmet1 sa önce
    S.aAbd pyd ye terörist demiyorda sen neden onun terörist dediğine terörist diyorsun?Onlara göre Allahın ilahi nizamını isteyen herkes terörist, mesela ihvanı müslimin, dinsiz düzen ve demokrasi isteyenler legal.Biz müslümanlara göre de öyle mi?Kim öyle derse dinden çıkar!İnşallah rusya ve abd ekseni doğrultusunda suriye mazlumlarının benimsediği özgürlük savaşçılarına terörist diye saldırmazsınız. Bu çok acı ve Allah katında zulüm olur. Eğer düşünülen halksa, halka sorun bakalım kimi istiyormuş, kim kendilerine adil davranıyormuş.Bu dünyada kendimize göre yaşarız, yakarız yıkarız ölürüz öldürürüz lakin Allah katında neyi doğru yaptık, asıl mesele bu, okadar dünyada çektiğimiz sıkıntıdan sonra cehennemin yolcusu olmak, bizim için en büyük talihsizlik olur. Selametle
  • Murat Murat 1 sa önce
    Oldu olacak ha gayret 2019 a az kaldı
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