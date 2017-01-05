''Fırat kalkanını bizim topraklarımıza yapın''

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Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşed Salihi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı harekâtının ilk günden itibaren olumlu sonuçlar verdiğini kaydederek, “Halep ateşkesi bu harekâtın bir sonucudur.

Fırat Kalkanı, her şeyden önce bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını sağlamıştır. Bu olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar olmasaydı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov öldürülmezdi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşed Salihi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı harekâtının ilk günden itibaren olumlu sonuçlar verdiğini kaydederek, “Halep ateşkesi bu harekâtın bir sonucudur.

Fırat Kalkanı, her şeyden önce bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını sağlamıştır. Bu olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar olmasaydı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov öldürülmezdi.