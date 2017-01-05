''Fırat kalkanını bizim topraklarımıza yapın''

Irak'taki Türkmen liderler Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'na destek verdiklerini belirterek, benzerinin Irak topraklarında da yapılmasını istiyor.

''Fırat kalkanını bizim topraklarımıza yapın''
Eklenme: 05 Ocak 2017, 09:57
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Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşed Salihi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı harekâtının ilk günden itibaren olumlu sonuçlar verdiğini kaydederek, “Halep ateşkesi bu harekâtın bir sonucudur.

Fırat Kalkanı, her şeyden önce bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını sağlamıştır. Bu olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar olmasaydı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov öldürülmezdi. 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşed Salihi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı harekâtının ilk günden itibaren olumlu sonuçlar verdiğini kaydederek, “Halep ateşkesi bu harekâtın bir sonucudur.

Fırat Kalkanı, her şeyden önce bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını sağlamıştır. Bu olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar olmasaydı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov öldürülmezdi.

 
Etiketlerırakfırat kalkanıIrak Türkmen CephesidaeaşErşed Salihi
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