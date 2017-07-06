"Fırat Kalkanı'ndan sonra 100 bin Suriyeli ülkesine döndü"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkan kısımlar şunlar;

"100 BİN SURİYELİ KARDEŞİMİZ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

"Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Endonezyalı kardeşlerime, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemize destek verdikleri için teşekkür ediyorum.