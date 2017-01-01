''Fırat kalkanından çekilip Esed'e verelim''

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te yayınlanan o skandal yazısı:
DİKKAT! EL BAB BİZİM VİETNAM’IMIZ OLMAMALI
– EĞER şehirlerimizde bombalar patlıyorsa…
– Eğer Kilis’e füzeler düşüyorsa…
– Eğer canlı bombalar katliamlarını sürdürüyorsa…
Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonunu yapması şarttır.
Yani…
El Bab’daki mücadele, bizim açımızdan zorunlu bir mücadeledir.
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Fakat El Bab’la ilgili olarak askeri kaynaklardan gelen bilgiler pek iç açıcı değil:
– Personel takviyesi çok büyük bir sorun.
– Malzeme takviyesinde büyük sıkıntı var.
– El Bab ve civarındaki askerlerimiz sürekli kumanya yemek durumunda, banyo yapma imkânları yok.
– Bu durum dayanma gücünü zora sokmakta.
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Askeri kaynaklar, bu zorluğun aşılması için şu iki şeyin yapılmasını talep ediyor:
– BİR: Kontrol altına alınan toprakların dereceli olarak Suriye rejimine verilmesi…
– İKİ: Türkiye’nin bölgede garantör olup birliklerini bölgeden yavaş yavaş kuzeye doğru çekmesi…