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''Fırat kalkanından çekilip Esed'e verelim''

Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan’a konuşan askeri kaynaklar, Bab’dan çekilmeyi ve ele geçirilen toprakları Esed’e devretmeyi önerdi. İşte namı diyar Hergele'nin o Esedçi yazısı

''Fırat kalkanından çekilip Esed'e verelim''
Eklenme: 01 Ocak 2017, 00:18
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Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te yayınlanan o skandal yazısı:

DİKKAT! EL BAB BİZİM VİETNAM’IMIZ OLMAMALI

 EĞER şehirlerimizde bombalar patlıyorsa…

 Eğer Kilis’e füzeler düşüyorsa…

 Eğer canlı bombalar katliamlarını sürdürüyorsa…

Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonunu yapması şarttır.

Yani…

El Bab’daki mücadele, bizim açımızdan zorunlu bir mücadeledir.

*

Fakat El Bab’la ilgili olarak askeri kaynaklardan gelen bilgiler pek iç açıcı değil:

– Personel takviyesi çok büyük bir sorun.

– Malzeme takviyesinde büyük sıkıntı var.

– El Bab ve civarındaki askerlerimiz sürekli kumanya yemek durumunda, banyo yapma imkânları yok.

– Bu durum dayanma gücünü zora sokmakta.

*

Askeri kaynaklar, bu zorluğun aşılması için şu iki şeyin yapılmasını talep ediyor:

 BİR: Kontrol altına alınan toprakların dereceli olarak Suriye rejimine verilmesi…

 İKİ: Türkiye’nin bölgede garantör olup birliklerini bölgeden yavaş yavaş kuzeye doğru çekmesi…

 

 
Etiketlerel babhürriyetahmet hakan
HABER YORUMLARI
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Sami Kiper

Savaşamadığın yerde nasıl garantör olabilirsin, geri çekilince terör bitiyormu, Türkiye operasyon yapmadan önce terör yokmuydu, bu nasıl yazarlık yapıyor, yazmadan önce birşeymi imiş acaba.

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Murat unlu

Ahmet hakana sormak lazim adama demezlermi bu kadar şehit verdik nereye gidiyorsun ilk geri çekilmede hukumeti yerden yere vuracak ilk kişi ahmet hakan olur o ve onun gibiler sınırsız sorumsuz insanlar ülke yönetiliyor burada ülke...

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Cemil ejder

Şuna cevap vermekle hem sacmaliyorum hem de degerli vaktimi heba ediyorum. Konu şu: bu kadar kabiliyetsiz, ruhsuz birinin yazılarıni okuyan da bu kalitede insanlar mi acaba? Bir Ahmet Kekeç, bir Nuh Albayrak, Hasan Ozturk, bir Engin Ardic, Ersin Ramoglu, Saadet Oruc, A. Dilipak, Ali Karahasanoglu varken bu da gazeteci oluyor ya, pes...

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Hayrettin Taşpınar

Banyo yapamıyan, gıdası eksik olan garantör. Ağzı olan konuşuyor yada aklınca aktarıyor. Sen patronunun masasının kurulmasına yardımcı et.

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Adnan Candan

Bizde bir laf var okuduğu sokar adamı diye.Bu laf bu adama birebir uyuyor.Nedir diye soracak olursanız manası şu anlama geliyor.Okuduğu ile amel etmeyenin hali çok kötü olurve sapıklardan olur derler.Bu adam bildiğimiz kadarıyla medrese eğitimi almıl gel görki okuduğuna hainlik edenin hali ruhuyesi var.Tabi bi de yuları kaptırmış parayı verip bu haine istediklerini yazdırıyorlar.Yazık bildiği ile amel edecek hali de kalmamış üzülüyoruz ama yapacak hiç bir şey yok.

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Ademsaluvan

Ulan biz zaten sizin ipinizle kuyuya inmedikki çıkalım düne kadar kilise atılan bombalar yüzünden söylemedik söz kalmadı şimdi sorunun kökü kuruyor dediğine ba siz ne emmeye ne gömme gelirsiniz sizi gidi ayaklı şakşakçılar

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Mehmethan

TCK ya göre suç işliyor ,gidişat bozuk

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kemal özcan

hergele.Tam hergele

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Ad

Hergele! !!!! !!!!!!!!!!!

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Yusuf can

Hangi generaller söylemiş,söylemiş ise yazıklar olsun onlara bir kere vietnemdan ABD te bir saldırısı oldu ki kendisine epey uzak bir ülkeye saldırdı amma ve lakin siriyeden ıraktan bize her gün saldırı olacak biz bakacağız seyredecegiz abdnin Vietnamca başına gelenler bizim başımıza gelmesin diye Yuh artik boyle düşüne kim olursa olsun

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Süleyman Demir

Senin hicmi kanın yok orta okadar asker poşuna mı şehit oltu gelki askerlik yapmayan talaksıs ne anlar vatantan o topraklar bizim haysiyetsiz vermek istiyorsan sen her şey verebilir sin kansız hayasız

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abdullahözgencigör

bence senin gibi düşünen ne kadar hergele varsa toplayıp esed e verelim . buradan yeterli yalama yapamıyorsunuz. en azından esedin yaladığınız yerinin kokusunu alırsınız içiniz açılır

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A.sener

Seni köpek

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Mustafa

Ne kadar salakca .... Buna da gazetecidiyorlar....

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sinan ayaz

sen nasil bir cocuksun ahmet hakan.

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Bir KÜRT

Ya Acem kurnazligi yapma...Adı üstünde SAVAŞ bu herhalde sıkıntıları olacak.Bu beka mücadelesi.Ama senin ki abd usakligi demek ki hala devam ediyorsun...Bu memlekette yediği haram olan ne kadar da çok kişi var be...

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Hatice

Manyakmi bu ya allahim bu tur cahillerden koru ulkemizi arkadas yetkililer ne diyor benim sinirimda tehlike arzediyorlar o yuzden biz oralardan cekilemeyiz diyor bu kalkmis o alinan topraklari esedin kontrolune verelim diyor.o zaman ne diye askerlerimiz sehit oldu ey be cahil senin yonun belli kardesim senin gibi zir cahillerin yorum veya firat kalkani hakkinda makale yazmayi yasaklamak lazim once firat kalkaninin gayesini ogren sonra yazi kaleme al hirpo

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ahmet öztürk

Ahmet hakanın,kimin köpeği bunu hepimiz biliyoruz,bunların amacı,kontrol altına aldığımız toprakları esede vereceğiz esedde bu toprakları ypg ye bırakacak,bunlar bunun peşinde,ahmet hakan ve konukları,bizi aptal salak sanıyor,ahmet hakana nurdan sesleniyorum,sen biraz onurluysan ülken için birşeyler yapmaya çalış,şerefsizlere bu ülke pirim vermiyor,patronunda abd köpeği,abd kemik attıkça bu ülkeye saldırmayın,sizden gazeteci olmaz,sizden iyi bir paparazi olur,ahmet sen git,magazin gazeteciliği yap

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Onur

Seni verelim esede

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harun kose

Yapamayanlar bıraksın,yapan bulunurYolu tlkamayın ,elin RUSu 80₺ dan domates

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