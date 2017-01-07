Fırat Kalkanında son gelişme: 3 DAEŞ emiri öldürüldü, 1 asker şehit

TSK'dan yapılan açıklamada "3 üst düzey DEAŞ emiri dahil, 37 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 1 astsubayımız şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.
Eklenme: 07 Ocak 2017, 18:54
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TSK'dan yapılan açıklamada "3 üst düzey DEAŞ emiri dahil, 37 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 1 astsubayımız şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.
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