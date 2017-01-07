Fırat Kalkanında son gelişme: 3 DAEŞ emiri öldürüldü, 1 asker şehit

TSK'dan yapılan açıklamada 'El Bab'a yönelik operasyonlarda 3 DEAŞ emiri öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu' denildi.

Fırat Kalkanında son gelişme: 3 DAEŞ emiri öldürüldü, 1 asker şehit
Eklenme: 07 Ocak 2017, 18:54
Bu haber 2.734 kez okundu

TSK'dan yapılan açıklamada "3 üst düzey DEAŞ emiri dahil, 37 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 1 astsubayımız şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.

 
EtiketlerşehitTSKDAEŞEl Babfırat kalkanı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.