Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait silahlı bir araç imha edildi

Bu haber 1.580 kez okundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen operasyon kapsamında topçu atışıyla DEAŞ terör örgütüne ait silahlı bir araç imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ateş destek vasıtaları ile DEAŞ tarafından kullanılan silahlı araç, savunma mevzii, silah deposu ve benzeri maksatlarla kullanılan bina, araçlar etki altına alınmaya devam ediliyor. Bu taarruzlarla DEAŞ ağır kayıplara uğratılıyor.

Bu kapsamda, bugün topçu ateşi ile DEAŞ'a ait silahlı bir araç imha edildi. Silahlı aracın imhası, insansız hava aracı ile de görüntülendi.

Kaynak: AA