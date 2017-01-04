Fırat Kalkanı'nda DAEŞ'e büyük darbe!

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 12 DEAŞ hedefinin imha edildiğini ve 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı'nda DAEŞ'e büyük darbe!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 19:11
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TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 12 DEAŞ hedefinin imha edildiğini ve 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 
EtiketlerTSKFırat Kalkanı Harekatı
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