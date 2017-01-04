Fırat Kalkanı'nda DAEŞ'e büyük darbe!

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 12 DEAŞ hedefinin imha edildiğini ve 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Eklenme: 04 Ocak 2017, 19:11
Bu haber 6.646 kez okundu
TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 12 DEAŞ hedefinin imha edildiğini ve 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.