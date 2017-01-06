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  • Fırat Kalkanı'nda 21 hedef imha edildi
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Fırat Kalkanı'nda 21 hedef imha edildi

TSK: Fırat Kalkanı harekatında 21 DEAŞ hedefi imha edildi, El-Bab'da 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı'nda 21 hedef imha edildi
Eklenme: 06 Ocak 2017, 09:05
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.



 
EtiketlerSuriyeTürk Silahlı KuvvetleriTSK
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