Fırat Kalkanı'nda 21 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.
Eklenme: 06 Ocak 2017, 09:05
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.