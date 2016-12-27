Fırat Kalkanı'nda 2 muhalif şehit, 158 DEAŞ hedefi imha edildi

TSK: Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında çıkan çatışmalarda 2 muhalif şehit oldu, 1 muhalif yaralandı. 13 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. 158 DEAŞ hedefi ateş desteği ile imha edildi.
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:47
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