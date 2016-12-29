Fırat Kalkanı'na zırhlı araç takviyesi

İzmit Köseköy'deki tren garından demir yolu ile yola çıkartılan 30 adet akıncı zırhlı muharebe aracı Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. İslahiye Fevzipaşa garında trenden indirilen araçlar, tırlara yüklenerek Gaziantep'e doğru yola çıkarıldı.
Türkiye'nin batı illerindeki birliklerden gönderildiği öğrenilen ZMA'lardan büyük bir bölümünün Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonuna katılması, geriye kalan kısımlarının ise sınır hattında hazır tutulması bekleniyor.
İzmit Köseköy'deki tren garından demir yolu ile yola çıkartılan 30 adet akıncı zırhlı muharebe aracı Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. İslahiye Fevzipaşa garında trenden indirilen araçlar, tırlara yüklenerek Gaziantep'e doğru yola çıkarıldı.