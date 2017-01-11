'Fırat Kalkanı’na siviller de katılacak'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Cerablus'ta, Rai'de, diğer bölgelerde insani faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlere kamu çalışanlarının da zaman zaman iştirak etmesi gerekebiliyor." dedi.

Milliyet'e konuşan Işık'ın açıklamaları şöyle:

"Suriye'de El-Bab'a kadar gittik, 2 bin kilometrelik alanı DAEŞ'ten temizledik. ‘Ne haliniz varsa görün. Sıkıntı, yokluk içerisinde yaşayın' deme hakkımız yok. Orada hayatı tekrar canlandıracak, normalleştirecek adımlar atıyoruz.

"KAMU ÇALIŞANI DA İŞTİRAK EDEBİLİR"

Cerablus'ta, Rai'de, diğer bölgelerde insani faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlere kamu çalışanlarının da zaman zaman iştirak etmesi gerekebiliyor. Diyelim ki kepçe operatörü, orada altyapı çalışmasında kanal açabiliyor veya karayollarından belki gerektiğinde bir ekibin orada işlem yapması gerekebiliyor. İnsanların oraya girişlerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk.

"KENDİ TOPRAKLARINDA KALSINLAR DİYE..."

Kaç kişiye ihtiyaç duyulacağını bilemeyiz. Bunlar yapılacak çalışmaya göre ortaya çıkar. İnsanlar kendi yurtlarında ne kadar rahat olursa Türkiye üzerindeki baskı o kadar azalacak. O bölgeler güvenli hale gelince belki Türkiye'deki insanlar kendi evlerine dönmek isteyecek. Belki bir takım yerleşim birimleri oralarda kurulacak. Yani, ‘Türkiye'ye daha fazla insan gelsin' değil kendi topraklarında kalsınlar, orada yaşasınlar anlayışımız bu harekatla birlikte hayata geçiyor."