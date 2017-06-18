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Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!

ABD’nin Rakka operasyonu bahanesiylesilahlandırdığı terör örgütü PYD’nin kirli planı deşifreoldu. PYD’li teröristler arasında dolaşan birvideoda “Asıl hedefimiz Fırat Kalkanı,ÖSO ve Türk Ordusu ” sloganları atılıyor.

18 Haziran 2017 Pazar 16:07
Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!

Suriye’de Sincar ve Karaçok operasyonuyla zayıflayan terör örgütü PKK, Rakka operasyonu bahanesiyle ABD’nin gönderdiği silah yardımının ardından Türkiye’ye küstah tehditler savurmaya başladı. ‘Rafi’ isimli bir sözde PKK/PYD komutanı, Cerablus bölgesinde görev yapan küçük bir grubun başındaki terörist arkadaşına gönderdiği videoda Rakka sonrası hedeflerinin Fırat Kalkanı bölgesi olduğunu açıklıyor. PKK/PYD’li teröristin örgütteki arkadaşına yolladığı videoda, “Bizim için aslolan Fırat Kalkanı’nı bitirmektir. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Sabredin hep birlikte ÖSO ve TSK’ya saldıracağız” diyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı videoda PYD’li terörist bu hazırlıkların gizli tutulduğunu, Ayn el Arap ve Afrin bağlantısından vazgeçmediklerini söylüyor.

ABD DESTEĞİNE GÜVENİYORLAR

Yaklaşık 350 kişilik PKK/PYD’li terör grubunu yönettiğini söyleyen terörist Rafi, “Rakka’da sona geldik. Tüm hazırlıklarımız Fırat Kalkanı’na saldırı yönünde. Suriye’yi işgal eden Türk ordusu ve ÖSO’ya karşı savaşacağız” şeklinde tehditler savurdu. “Fırat Kalkanı bölgesinde Türkiye ve ÖSO’nun hakimiyeti bitecek” diyen Suriye PKK’sının sözde saha komutanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik de tehditler savurdu. ABD destekli terör örgütünün yakında Cerablus ve Bab’a saldıracağını açık eden Rafi, silah asker ve cephane olarak yeterli güce sahip olduklarını savundu.

Video mesajında 'Rafi' adlı terörist, ABD destekli örgütün yeni planını açık etti.

Video mesajında 'Rafi' adlı terörist, ABD destekli örgütün yeni planını açık etti.

ABD silah akıtıyor

DEAŞ militanlarının büyük oranda çekildiği Rakka’da savaş tiyatrosu devam ederken Suriye kuzeyinde ABD’nin PKK/PYD’ye yardımları sürüyor. Dün ABD’nin son bir ayda yedinci yardım konvoyu da Haseke-Ayn İsa’ya ulaştı. Son 10 günde toplamda 130 TIR, Rakka’nın kuzeyindeki PKK unsurlarına gönderildi. ABD’nin terör örgütü PYD/ PKK’yı silahlandırma politikasını Donald Trump’ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından, 15 Mayıs’tan itibaren 7 sevkiyatta en az 348 TIR askeri yardım ulaştırılmış oldu. PKK’ya verilen silahlar arasında gece görüş dürbünleri, tanksavar sistemleri, keskin nişancı tüfekleri, ağır makineliler ve zırhlı personel taşıyıcılar var.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 16:07
  1. Suriye
  2. terör örgütü PKK
  3. Rakka operasyonu
  4. Fırat Kalkanı harekatı
  5. ABD’nin gönderdiği silahlar
  6. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar
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