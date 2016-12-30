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Fırat Kalkanı şehidi uzman onbaşı Güzel, Elbistan'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı şehidi uzman onbaşı Güzel, Elbistan'da son yolculuğuna uğurlandı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 20:47
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Sümeyya Güzel ile evli ve 1 yaşında İsmail Eymen adlı çocuğu olan şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi ilk olarak Tepebaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Babası 10 yıl önce vefat eden şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in annesi Yeter ile eşi Sümeyya Güzel ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Tepebaşı Yeni Camii'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce kişi katıldı.

 

"VATANA HAKKINI HELAL ET"

Törende şehidin eşi Sümeyya Güzel, tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Acılı eş, "Yiğidim seninle gurur duyuyorum. İyi ki senin eşinim, hakkını helal et yiğidim benim, sana hakkım helal olsun. Sen de vatana hakkını helal et. Evladımız bana emanet" diye ağıt yaktı.

Bu arada üşüyen şehit eşi Sümeyya Güzel'e, törende bulunan bir askere ait parka giydirilerek soğuktan korunmasına çalışıldı.

Şehit annesi Yeter Güzel de oğlu Ahmet'in tabutuna sarılıp ağıt yakarken fenalık geçirdi. Şehidin 6'sı erkek 11 kardeşi de törende metanetini korumaya çalışarak, "Bir Ayhan ölür on Ayhan gelir. Ağlayıp da çakalları köpekleri güldürmeyiz. Başımız dik bizim" diyerek kardeşlerini son yolculuğuna uğurladı.

2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne giren ve Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde görev yaparken Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevlendirilen şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tepebaşı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

 
EtiketlerAyhan GüzelElbistan
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