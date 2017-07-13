Fırat Kalkanı operasyonuna katılan askerlerin kaldığı konteynırda yangın!

Kilis-Gaziantep karayolu 15’inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi'ne 2 kilometre mesafedeki geçici konteyner kentte kalan askerlerin barındığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle askerlere ait mühimmatlar patlamaya başladı. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDEMEDİLER

İtfaiye ekiplerinin bu patlamalar nedeniyle bir süre müdahale edemediği ancak ilerleyen saatlerde söndürülmesi için devreye girdiği yangın nedeniyle Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı.

FIRAT KALKANI'NA KATILAN ASKERLER KALIYOR

Öte yandan söz konusu askeri birlikte; Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler bulunuyor.

CAN KAYBI YOK, 10 ASKER TEDAVİ ALTINDA

Kilis Valiliği'nden, can kaybı yaşanmadığı, dumandan etkilenen 10 askerin tedavi altına alındığı açıklaması geldi.

Valiliğin, rüzgarın etkisiyle mühimmat deposuna sıçradığını belirttiği yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor.