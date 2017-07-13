Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fırat Kalkanı operasyonuna katılan askerlerin kaldığı konteynırda yangın!

Karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan ve askeri personelin kaldığı belirtilen geçici konteynır bölgesinde yangın çıktı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 08:18
Fırat Kalkanı operasyonuna katılan askerlerin kaldığı konteynırda yangın!

Kilis-Gaziantep karayolu 15’inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi'ne 2 kilometre mesafedeki geçici konteyner kentte kalan askerlerin barındığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle askerlere ait mühimmatlar patlamaya başladı. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDEMEDİLER

İtfaiye ekiplerinin bu patlamalar nedeniyle bir süre müdahale edemediği ancak ilerleyen saatlerde söndürülmesi için devreye girdiği yangın nedeniyle Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı.

FIRAT KALKANI'NA KATILAN ASKERLER KALIYOR

Öte yandan söz konusu askeri birlikte; Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler bulunuyor.

CAN KAYBI YOK, 10 ASKER TEDAVİ ALTINDA

Kilis Valiliği'nden, can kaybı yaşanmadığı, dumandan etkilenen 10 askerin tedavi altına alındığı açıklaması geldi.

Valiliğin, rüzgarın etkisiyle mühimmat deposuna sıçradığını belirttiği yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 08:18
  1. itfaiye
  2. Askeri konteynır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den Hulusi Akar açıklaması
    1. Bahçeli'den Hulusi Akar açıklaması
    2. Fırat Kalkanı operasyonuna katılan..
    3. Meral Akşener'in yeni partisi için..
    4. Yine şiddet... 'Kes şunun boğazını!'
    5. O ülke şiddetli depremle sarsıldı
    6. Patronunun aracından atlayan o kız öldü
    7. Sandalye yüzünden tartıştığı eşini..
    8. Haçlı medyasının FETÖ yüzsüzlüğü
    9. FETÖ’nün ‘Çalışkan’ militanı
    10. Kendi okullarını parlatmak için..
    11. Erdoğan yasakçı Avrupa’yı topa tuttu!
    12. Almanya'dan vatandaşlarına 15 Temmuz..
    13. Yeni Malatyaspor'da Hamit Altıntop..
    14. Yasin Öztekin:Biz Galatasarayız
    15. ''Alt yapılarımız bu vatanın evlatları..
    16. Karabük'te bomba alarmı
    17. Canlı bomba yakalandı!
    18. Başakşehir Sneijder'den haber bekliyor
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. DEAŞ'lı teröristlerin cesetleri mehter..
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı