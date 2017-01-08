Fırat kalkanı ile ilgili sıcak gelişme

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 69 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. TSK, operasyonda 252 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Fırat kalkanı ile ilgili sıcak gelişme
Eklenme: 08 Ocak 2017, 09:12
Bu haber 2.836 kez okundu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 69 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. TSK, operasyonda 252 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

 
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.