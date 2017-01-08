Fırat kalkanı ile ilgili sıcak gelişme

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 69 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. TSK, operasyonda 252 hedefin imha edildiğini açıkladı.
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 69 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. TSK, operasyonda 252 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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