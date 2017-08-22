FıratKalkanı ile Cerablus cazibe merkezi

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı Ağustos 2016’dan bu yana Cerablus, Azez, El-Bab üçgeninde 2000 kilometrekarelik alanı terörden arındıran Türkiye, operasyonunun tamamlandığı mart ayından bu yana 70 bin Suriyelinin bölgeye geri dönmesinin teminatı oldu. Yıl sonuna kadar 100 bini bulması beklenen geri dönenlerin sayısı, Kurban Bayramı ile artış gösterdi. Bölgeye geri dönenlerin yaklaşık 45 bini, fiziki ve toplumsal inşaanın sürdüğü Cerablus’a yerleştirildi.

CERABLUS CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELİYOR

Terörden arındırılan Cerablus’u bölgenin çekim merkezi ve model haline getiren Türkiye, bölgenin karar verici mercilerine danışman olarak tecrübeli yöneticiler, polis amirleri ve müftüler görevlendirdi. Cerablus’ta hastaneler, yetimhaneler, polis karakolları, çocuk parkları dahil olmak üzere şehir merkezinde yüzden fazla binanın inşası ise sürmekte. Bölgede inşası devam eden yaklaşık 80 camiinin 10 tanesi ise Cerablus’ta bulunuyor. Türkiye’den temin edilen araç gereçler ile altyapı çalışmalarının sürdüğü Cerablus’ta kanalizasyon sıkıntısı henüz tam olarak giderilememişken, halk elektrik ve temiz suya sahip. Bunun yanında bölgede yol yapım çalışmaları da devam ediyor.

PETROL İÇİN RAFİNERİ İNŞAA EDİLECEK

Öte yandan Türk Ordusu’nun ÖSO gruplarını desteklediği bölgelerde petrol arama çalışmaları ise hız kazandı. Bölgede yüksek kaliteli benzin ve dizel üretimi için rafineri inşa edilmesi planlanma aşamasında. El-Bab bölgesinde, Cerablus’un güneyinde ve Azez’de Türkiye tarafından askeri üs inşaatları devam ediyor. Bu üslerde yerel güçlere askeri eğitim de verilecek.

EĞİTİM İHMAL EDİLMİYOR

Türkiye tarafından yürütülen en önemli faaliyetlerden bir diğeri ise eğitim; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim amacıyla nitelikli personel atanması, uygun binalar bulunması, pansiyon, konut, araç gereç/malzeme, kitap vb. ekipmanların sağlanması planlanıyor. Ayrıca bölgede sadece Türk STK’ların çalışmasına izin verilerek yabancı STK talepleri reddediliyor.