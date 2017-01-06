Fırat Kalkanı Harekatı'ndan kötü haber: 1 şehit

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da sürdürülen operasyonda yaralanan 1 asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan kötü haber: 1 şehit
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:13
Bu haber 3.360 kez okundu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden biri daha Gaziantep' te tedavisinin sürdüğü hastanede şehit oldu..

 
EtiketlerFırat Kalkanı harekatıEl Bab
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.