Fırat Kalkanı Harekatı'ndan kötü haber: 1 şehit

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden biri daha Gaziantep' te tedavisinin sürdüğü hastanede şehit oldu..
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:13
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden biri daha Gaziantep' te tedavisinin sürdüğü hastanede şehit oldu..
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