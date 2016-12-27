Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker şehit düştü

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu.
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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu.
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