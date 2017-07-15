Fırat Kalkanı bileşenlerinden yeni ordu

YENİAKİT.COM.TR - Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye ile beraber terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD'ye karşı savaşan Muhalif birlikler yeni bir birleşim gerçekleştirdi.

Semerkand Tugayı, Fatih Sultan Mehmet Tugayı ve Muntasır Billah Tugayı, Ulusal Ordu Kitlesini kurdu

Kurulan yeni oluşum Türk Silahlı Kuvvetleri ile bölgede ortak hareket ederek birlikte operasyona çıkacak.

Olası Afrin operasyonu'nun yaklaştığı konuşulurken ilan edilen Ulusal Ordu Kitlesi'nin Afrin Operasyonuna'da katılacağı öğrenildi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr