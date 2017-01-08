Fırat Aydınus'a büyük şok

Türk futbolunun en popüler hakemlerinden Fırat Aydınus, federasyon tarafından düzenlenen atletik testi geçemedi. Antalya'daki testlerden olumsuz sonuçlarla ayrılan Aydınus'a bir sonraki teste kadar maç verilmeyeceği belirtildi.

Fırat Aydınus'a büyük şok
Eklenme: 08 Ocak 2017, 17:18
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Fırat Aydınus'un Antalya'daki atletik testi geçemediği belirtildi. Eski hakem Deniz Çoban'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesaja göre; Aydınus, bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek.





(Yeni Şafak)
 
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