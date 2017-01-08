Fırat Aydınus'a büyük şok

Fırat Aydınus'un Antalya'daki atletik testi geçemediği belirtildi. Eski hakem Deniz Çoban'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesaja göre; Aydınus, bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek.
(Yeni Şafak)
Fırat Aydınus'un Antalya'daki atletik testi geçemediği belirtildi. Eski hakem Deniz Çoban'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesaja göre; Aydınus, bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek.
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